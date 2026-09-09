Un miler de persones torna a dir prou a la inseguretat a Manresa després del crim de Carles Vilajosana

Un miler de persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han concentrat aquest dimecres a la tarda a la plaça Neus Català en la convocatòria de la plataforma Manresa Diu Prou, arran de l'homicidi de Carles Vilajosana la matinada de l'1 de setembre. Els convocants han reclamat un Pla de Seguretat i Convivència amb mesures concretes i han posat el focus en la reincidència delictiva i en la necessitat que les administracions actuïn amb més rapidesa. Durant la lectura del manifest hi ha hagut aplaudiments, però també xiulets i queixes quan s'hi feia referència a la necessitat d'evitar els discursos d'odi contra els col·lectius migrants.
Aquesta és la cinquena concentració que s'ha celebrat a la ciutat des del tràgic succés.
El manifest reclama un pla amb calendari i resultats
Des del portal de l'església de Crist Rei, els convocants han llegit el manifest de Manresa Diu Prou, que ha començat amb un minut de silenci en memòria de Carles Vilajosana. El text recorda que el moviment ja va sortir al carrer l'octubre de 2023, quan prop de 2.000 persones es van concentrar a la mateixa plaça per reclamar una ciutat més segura, cívica i amb millor convivència.
El manifest reconeix que les dades oficials situen Manresa per sota de la mitjana catalana en fets delictius i que durant els darrers anys hi ha hagut una reducció global dels delictes i dels robatoris amb violència. Alhora, però, defensa que les estadístiques no reflecteixen la por o la sensació d'inseguretat d'una part de la ciutadania.
Entre les demandes principals hi ha la creació d'un Pla de Seguretat i Convivència per a Manresa amb calendari, pressupost, responsables i objectius mesurables. La plataforma també reclama més presència policial de proximitat, mantenir la coordinació entre la Guàrdia Urbana i els Mossos, reforçar els dispositius contra la multireincidència i una actuació específica davant de conductes violentes reiterades.
També demana que es revisin els protocols de seguiment, prevenció i coordinació institucional que puguin estar relacionats amb el cas de Carles Vilajosana, sempre respectant la investigació judicial.
Aplaudiments, xiulets i algun crit racista
La lectura del manifest, a càrrec d'Enric Pintado, ha despertat sonors aplaudiments entre els concentrats, però també protestes d'una part del públic. Els xiulets i les queixes han aparegut especialment quan el text feia referència a la necessitat de no assenyalar comunitats ni alimentar l'odi i de reclamar responsabilitats sense tenir en compte l'origen, la raça o la religió de les persones. També quan s'ha fet referència a la disminució de fets delictius a la ciutat, o quan s'ha parlat d'institucions.
Durant la concentració també s'ha sentit algun crit de caire racista. Malgrat les protestes, Pintado ha pogut completar la lectura del manifest.
Precisament, el document de Manresa Diu Prou afirma que la plataforma és "un moviment ciutadà, independent i sense vinculació amb cap partit polític" i que agrupa persones de diferents ideologies i orígens. "Això no va d'esquerres ni de dretes. Va de societat", assenyala el text.
Durant l'acte també ha intervingut breument Iolanda Vilajosana, germana de Carles Vilajosana, que ha agraït la presència de les persones concentrades i ha destacat que el seu germà "era molt més estimat del que pensava".
El govern defensa escoltar les reivindicacions
El regidor Lluís Vidal Sixto ha assistit a la concentració en representació del govern municipal, ja que l'alcalde Marc Aloy no hi ha pogut ser per motius d'agenda. Sixto ha explicat abans de l'acte que Aloy es reunirà la setmana vinent amb diferents col·lectius que han fet propostes relacionades amb la seguretat i la convivència. El regidor ha assenyalat que el govern dona suport a l'expressió de "dol" i "ràbia" dels ciutadans i a la reclamació de mesures, tot diferenciant aquelles actuacions que depenen de l'Ajuntament de les que corresponen a altres administracions.
En aquest sentit, ha posat el focus en la necessitat d'agilitzar els procediments judicials i ha defensat que una actuació ràpida davant les conductes delictives pot evitar que aquestes evolucionin cap a situacions més greus. També ha considerat que cal revisar la legislació de menors i la tinença d'armes blanques.
Comerciants i veïns reclamen respostes
Entre els assistents també hi havia representants del món veïnal i comercial de la ciutat. Jaume Canudes, president de la Federació d'Associacions de Veïns, ha defensat que la solució correspon als responsables polítics i ha expressat la preocupació per la pèrdua de tranquil·litat que, segons considera, percep una part de la ciutadania. Canudes també ha qüestionat el seguiment de persones que compleixen mesures judicials i ha apuntat que "alguna cosa ha fallat" quan una persona amb antecedents greus torna a estar al carrer.
Per la seva banda, Antoni Daura, president de la Unió de Botiguers i Comerciants de Manresa, ha remarcat que els comerciants no tenen la solució, però que volen mostrar el rebuig als fets i reclamar que es revisin les lleis si no són adequades. Daura ha parlat d'una "sensació d'inseguretat" entre la ciutadania i ha posat l'accent en la reincidència. També ha advertit de l'impacte que aquesta percepció pot tenir sobre el comerç si la por fa que la gent deixi de sortir.
Manresa Diu Prou reclama que la concentració sigui l'inici de respostes
El responsable de Manresa Diu Prou, Enric Pintado, ha defensat abans de la concentració la necessitat d'un pla de seguretat i civisme "ben fet", amb un calendari, propostes, respostes i resultats. Ha remarcat que el moviment no vol limitar-se a una nova taula de debat ni a analitzar estadístiques, sinó que reclama objectius concrets i que les administracions n'expliquin els resultats. També ha assenyalat la preocupació de famílies, comerciants, persones grans i altres ciutadans per determinades situacions d'inseguretat.
El manifest conclou que la concentració "no és el final de res", sinó que vol ser "l'inici de respostes". La plataforma assegura que continuarà participant, proposant, preguntant i fiscalitzant els compromisos que s'assumeixin.
A la concentració també hi han assistit el portaveu de Junts, Ramon Bacardit, la regidora del grup Nacionalista Àngels Curtichs, la diputada del Parlament i exalcaldessa de Vic Anna Erra i l'alcalde de Manlleu, Arnau Rovira.