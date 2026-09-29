Sant Fruitós de Bages duplica els punts de videovigilància a Pineda de Bages

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ampliarà i reforçarà el sistema de videovigilància de Pineda de Bages, en compliment del compromís adquirit amb els veïns i veïnes el passat mes de juliol per reforçar les mesures de seguretat a la urbanització. L'actuació permetrà passar dels tres punts actuals a sis punts de videovigilància complets.
Tres nous punts amb lectura de matrícules
S'instal·laran tres nous punts de videovigilància a Pineda de Bages, ubicats al carrer de l'Alzina, al carrer de la Verge de Juncadella i a Sant Iscle. Aquests nous punts incorporaran càmeres amb sistema de lectura de matrícules, com les tres instal·lacions que ja funcionen actualment a la urbanització, i també càmeres ambientals, que permeten obtenir una visió general de l'espai i de l'entorn.
Els tres punts actuals també s'ampliaran
A més de la instal·lació dels tres nous punts, el projecte preveu completar els tres punts de videovigilància existents amb càmeres ambientals, ja que actualment només disposen de sistemes de lectura de matrícules. D'aquesta manera, un cop executada l'actuació, Pineda de Bages passarà de tres a sis punts de videovigilància complets, equipats tant amb sistemes de lectura de matrícules com amb càmeres ambientals.
Un estudi tècnic de 4.200 euros
Per fer possible aquesta actuació, l'Ajuntament ha encarregat l'estudi tècnic necessari per definir i executar les obres, amb un cost de 4.200 euros. Un cop finalitzat l'estudi, el consistori preveu executar la instal·lació dels nous dispositius i l'ampliació dels tres punts existents durant l'exercici 2027.
Resposta al repunt de robatoris de l'estiu
Aquesta actuació dona continuïtat al compromís anunciat per l'Ajuntament el passat mes de juliol, quan, arran del repunt de robatoris registrat a Pineda de Bages, el consistori va anunciar l'increment de la presència policial i dels controls preventius, així com l'encàrrec d'un estudi per ampliar els dispositius de videovigilància.