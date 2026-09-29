Un fons voltor intenta desnonar una família de Manresa amb un menor a càrrec

Una dona de Manresa i el seu fill menor d'edat afronten aquest divendres 2 d'octubre un nou intent de desnonament del seu pis, després de vuit anys de conflicte amb el fons voltor Gramina Homes. Durant tot aquest temps, la família ha reclamat poder accedir a un lloguer social que li permeti mantenir la llar i estabilitzar la seva situació, sense haver aconseguit contactar amb el fons voltor. La PAHC Bages ha convocat una concentració de suport aquest divendres, a les 8 del matí, al carrer Urgell, 38, de Manresa, per intentar aturar el desnonament.
Primera persona amb comptador social a Manresa
El cas té, a més, una particularitat: la dona va ser la primera persona de Manresa a aconseguir un comptador social, una mesura vinculada a la garantia dels subministraments bàsics per a persones en situació de vulnerabilitat. Segons explica, "vaig demanar un comptador social pel mateix motiu que demano un lloguer social: jo vull estabilitzar la meva situació, treballo i puc pagar, però els preus i les condicions del mercat fan que sigui impossible aconseguir un lloguer a Manresa".
Un context de protestes per l'anomenat Decret Maricarmen
El desnonament arriba enmig d'una setmana de protestes arreu de l'Estat exigint l'aprovació del Decret Maricarmen, que, si s'acceptés en la seva totalitat, podria aturar desnonaments de famílies vulnerables com aquesta.
Convocatòria de la PAHC Bages
La PAHC Bages ha fet una crida a donar suport a la família, aturar el desnonament de divendres 2 d'octubre i exigir una solució al seu cas. La concentració es farà a les 8 del matí del divendres, al carrer Urgell, 38, de Manresa.