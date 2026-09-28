Monistrol estrena el parc de la Batanera i completa la renovació de quatre parcs infantils

La mainada de Monistrol de Montserrat ja pot gaudir del quart parc infantil renovat. Amb l'obertura al públic del parc de la Batanera, a la plaça de l'Onze de Setembre, s'ha completat l'actuació de millora d'aquest espai de joc, lleure i trobada familiar. La intervenció dona continuïtat a les obres fetes en diferents punts del poble i completa la renovació de quatre dels sis parcs infantils del municipi.
Quatre parcs renovats integralment
Les actuacions han inclòs els parcs del carrer del Pla, de la urbanització de Cap de Bou, de la plaça de la Font Gran i de la plaça de l'Onze de Setembre. En tots els casos, els espais s'han renovat integralment d'acord amb la normativa de seguretat dels parcs infantils, perquè la mainada disposi d'instal·lacions adequades per jugar, relacionar-se i compartir estones a l'aire lliure.
Aquests quatre espais formen part de la vida quotidiana de moltes famílies: són llocs on anar després de l'escola, passar una estona durant el cap de setmana o trobar-se amb altres infants del barri. La renovació permet disposar d'entorns més cuidats i acollidors.
Una crida a cuidar els parcs
Amb els quatre parcs oberts, l'Ajuntament demana la col·laboració de tothom per conservar-los en bones condicions. Concretament, reclama un ús respectuós dels elements de joc, seguir les indicacions de cada instal·lació i mantenir nets els recintes.
Si es detecta algun desperfecte, el consistori demana que es comuniqui a l'Ajuntament, per facilitar-ne la valoració i gestionar la reparació corresponent.