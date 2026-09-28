El Festival Joan Carles i Amat s'estrena amb un concert en homenatge a John Dowland

El Festival Joan Carles i Amat ha començat aquest diumenge 27 de setembre a l'Església de Sant Pere de Monistrol de Montserrat, amb el ja tradicional concert de la soprano Sophie Klussmann i el llaütista Hopkinson Smith. L'actuació ha estat dedicada al 400è aniversari de la mort del compositor i llaütista anglès John Dowland. Durant tota la setmana, el festival combinarà formació i concerts oberts a la ciutadania, i es clourà el proper dissabte 3 d'octubre al Museu del Barroc de Manresa.
Un concert inaugural dedicat a Dowland
El concert d'inici ha tingut lloc amb èxit a l'Església de Sant Pere de Monistrol de Montserrat. Com és habitual, l'han protagonitzat Sophie Klussmann i Hopkinson Smith, i enguany l'han dedicat a la commemoració dels quatre-cents anys de la mort de John Dowland.
Cursos d'instruments històrics i de cant
Un cop inaugurat el festival, al llarg de la setmana es desenvoluparà la part formativa. Hopkinson Smith impartirà un curs d'instruments històrics de corda polsada, i Sophie Klussmann, un curs de cant històric.
Cinc cites obertes a la ciutadania
Paral·lelament, la setmana inclou diversos concerts perquè en pugui gaudir tothom. Dimecres 30 de setembre, a les 5 de la tarda, la Sala Escolania de l'Abadia de Montserrat acollirà el concert Ferran Sors, mestre de mestres, amb el guitarrista clàssic Guillem Pérez-Quer. Dijous 1 d'octubre, a la mateixa hora, l'Escola Municipal de Música d'Olesa de Montserrat serà l'escenari d'una actuació dels alumnes de l'Acadèmia Internacional Joan Carles i Amat 2026.
Divendres 2 d'octubre hi haurà doble programació a l'Associació Cultural Art i Esplai de Monistrol de Montserrat. A les 11 del matí s'hi farà un concert per a les escoles del municipi, a càrrec del guitarrista clàssic Jorge de la Cruz, i a les 2/4 de 8 del vespre s'hi celebrarà l'audició-concert final de l'Acadèmia, amb els alumnes com a protagonistes.
Cloenda al Museu del Barroc de Manresa
El festival es tancarà dissabte 3 d'octubre, a les 5 de la tarda, amb el concert de cloenda al Museu del Barroc de Manresa, una novetat d'aquesta edició. Hi actuarà el guitarrista clàssic David Murgadas. L'entrada costa 10 euros, i les inscripcions es fan al web del Museu.
Amb aquesta programació, el Festival Joan Carles i Amat continua oferint un espai de trobada entre la música, la formació i la divulgació, amb propostes adreçades tant als participants de l'Acadèmia com a la ciutadania.