Fonollosa emociona amb un documental sobre el model pedagògic de la seva escola rural

El fet que l'escola de Fonollosa sigui un dels principals referents dels pobles de ponent del Bages es va constatar dissabte passat en la presentació del documental que ha impulsat l'associació Patrimoni Obert per reconèixer la feina que ha fet el centre educatiu. Aquesta escola rural, que ha estat capaç d'aglutinar els pobles d'Aguilar de Segarra, Canet de Fals, Camps, Castelltallat, Fals, Fonollosa i Rajadell, ha protagonitzat "una petita, gran revolució", el lema del film, que intenta sintetitzar la tasca pedagògica que ha desenvolupat d'ençà de l'any 1976.
Un documental de més d'una hora vist per 310 persones
El documental l'ha realitzat el professional de l'audiovisual Marc Planagumà, amb una dilatada experiència en aquest sector. Té una durada de poc més d'una hora i el van veure 310 persones al centre cultural La Fàbrica de Fonollosa. La coordinació ha anat a càrrec d'Agustí Lleyda, durant anys director i mestre del centre, i de Pere Fons, un dels pares de l'AMPA que va empènyer que les arts formessin part de l'essència de l'escola.
Un públic vinculat a la trajectòria del centre
Molts dels assistents a la presentació del documental són persones que, en un moment o altre, han estat vinculades amb l'escola de Fonollosa, oficialment Escola Agrupació Sant Jordi. La part final del document gràfic és una picada d'ullet a la conversió del centre en un institut-escola.
Diverses intervencions en l'acte
A banda de l'estrena del documental, van intervenir en aquest acte Anna Oliva, de l'Associació Cultural Recreativa (ACR) de Fonollosa; David Crespo, actual director; Marc Planagumà, realitzador; Agustí Lleyda, coordinador i exmestre de l'escola, i Eloi Hernández, alcalde de Fonollosa i president del Consell Comarcal del Bages.
Disponible en línia a partir de divendres
El documental es pot visualitzar a partir d'aquest divendres al web de Patrimoni obert.