La Fira de Sant Miquel de Santpedor arriba al seu punt àlgid aquest cap de setmana

Santpedor viu aquests dies el punt àlgid de la Fira de Sant Miquel, amb un programa divers que combina cultura popular i la participació de moltes entitats del poble. Després del 24è Concurs de Pintura Ràpida de diumenge passat, organitzat per Ressò, i del tastet de tallers que s'ha estat fent cada dia a càrrec de La Bòbila Creativa, aquest dijous el poble ha acollit el Sopar de l'Albergínia, promogut pel col·lectiu Slow Food de la Catalunya Central.
Valoració de l'alcalde
L'alcalde, Agustí Comas, ha destacat que es tracta d'"un programa divers i de cultura popular que compta amb una àmplia participació de moltes entitats del poble i que els santpedorencs i santpedorenques ens sentim molt nostra". Comas ha animat "tothom a venir a gaudir-la i a compartir la Fira de Sant Miquel amb amistats i família".
Divendres: vermusic i taverna popular
Divendres la programació enceta els tres dies grans de la fira, amb l'espai vermusic, que oferirà propostes gastronòmiques i música en directe a l'aparcament de Cal Llovet, i la Taverna Popular de la Fira, amb diverses propostes culturals a la placeta Ferran Gallart Sala.
Dissabte: gimcana, correfoc i festa electrònica
Les activitats continuen dissabte amb la gimcana familiar A la recerca del segell perdut, una xerrada sobre bonsais, la timbalada, la trobada gegantera amb la presentació del nou vestit de la Mundeta, el correfoc infantil i el Correfoc, que enguany commemora els deu anys de la seva recuperació. La jornada es tancarà amb la festa de música electrònica The Resilience, a Cal Clarassó.
Diumenge: fira de productes ecològics i activitats per a tots els públics
Diumenge, després de la XXIV Caminada del 2x2, s'obrirà la 36a Fira de Productes Naturals i Ecològics, amb un concurs de músics que omplirà els carrers del nucli antic. El programa d'aquell dia inclou també una mostra d'esgrima a Cal Clarassó, la trobada de puntaires a la plaça de la Generalitat, jocs grans i Kapla al carrer Passeig, una mostra d'activitats de la Llar d'Avis Ca l'Arola a la plaça de l'Església, l'exposició de les obres del Concurs de Pintura Ràpida a la Capella Sant Andreu, i la intervenció artística (Pre) Ocupació, a càrrec del SAC, a l'Auditori Convent.
Punt Lila i propostes gastronòmiques
Hi haurà un Punt Lila a Cal Llovet, de les 11 de la nit a les 4 de la matinada, i diumenge a la plaça Gran U d'Octubre. Es tracta d'un espai de prevenció i atenció de violències masclistes que ofereix informació, suport i acompanyament a qualsevol persona que ho demani.
Pel que fa a la gastronomia, enguany, a banda del rostit de porc i albergínies que es podrà comprar a l'aparcament del carrer Ample, els restaurants de Santpedor tornen a coordinar-se per oferir el plat d'estofat de cabra o xai amb albergínia de la Fira de Sant Miquel.
L'espectacle del Mag Lari tancarà la festa
El punt final de la Fira de Sant Miquel el posarà l'espectacle del Mag Lari, diumenge a les 7 de la tarda, a Cal Llovet.