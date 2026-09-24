El Kursaal estrenarà les noves butaques de la sala gran amb tres funcions d'«Una idea genial»

La sala gran del Teatre Kursaal estrenarà aquest cap de setmana les noves butaques coincidint amb les tres funcions de la comèdia Una idea genial, de Sébastien Castro. L'espectacle, que es podrà veure dissabte a les 8 del vespre i diumenge a les 12 del migdia i a les 6 de la tarda, serà el primer que acollirà la sala després dels treballs de renovació del mobiliari realitzats durant les darreres setmanes.
Les noves butaques mantenen la mateixa disposició de files i localitats, tant a la platea com a l'amfiteatre, però la remodelació ha permès habilitar un nou espai per a persones amb mobilitat reduïda a la part central de l'amfiteatre, que complementa l'espai ja existent a la platea.
Una comèdia d'embolics per obrir la temporada
Dirigida per Xavier Ricart i interpretada per Lluís Villanueva, Frank Capdet, Susanna Garachana i Anna Azcona, Una idea genial és el primer dels quatre espectacles inclosos a l'abonament del Toc de Teatre.
L'obra gira al voltant de l'Arnau, que sospita que la seva dona, la Mariona, manté una relació amb l'agent immobiliari que els busca pis. Quan coneix un actor aficionat idèntic a l'agent, decideix contractar-lo perquè el suplanti en un sopar i així descobrir la veritat. El pla, però, es complica quan coincideixen l'agent, el seu doble i el germà bessó d'aquest, desencadenant una successió de situacions còmiques i malentesos.
Funció accessible diumenge al migdia
La representació de diumenge a les 12 del migdia tindrà caràcter accessible. Els espectadors podran seguir-la amb sobretítols projectats en pantalla, servei d'audiodescripció, bucle magnètic i amplificació de so.
Les persones amb discapacitat visual interessades a utilitzar l'audiodescripció poden sol·licitar el servei prèviament a través del correu electrònic del MEES o bé a les taquilles del Kursaal el mateix dia de la funció.
Les antigues butaques s'han cedit a entitats de la comarca
La renovació de la sala gran s'ha dut a terme durant el tram final de l'estiu. Els treballs han anat a càrrec de l'empresa catalana Figueras Seating Europe, adjudicatària del concurs públic convocat per substituir les butaques, que mantenen la tonalitat vermella i l'estètica general de les anteriors.
Les 803 butaques retirades han estat cedides gratuïtament a diverses entitats i administracions de la comarca, entre les quals el Foment Cultural de Súria, l'Ajuntament de Castellbell i el Vilar -per als casinos Burés i Borràs- i l'Ajuntament d'Olesa.
La renovació ha estat finançada per l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona. A més, de cara a l'estiu vinent està previst modificar la disposició del primer bloc de butaques de platea per permetre ampliar l'espai disponible en algunes localitats.