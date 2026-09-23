L'Any Magí Fàbrega de Súria es tanca amb una xerrada sobre la seva vessant com a jurista

La celebració de l'Any Magí Fàbrega a Súria es va tancar el passat dissabte 19 de setembre amb una xerrada dedicada al pensament i a la trajectòria acadèmica d'aquest il·lustre jurista surienc. L'acte va anar a càrrec de l'advocat surienc Prudenci Ferrer, que va destacar l'actualitat de bona part del seu pensament com a defensor de reformes que millorin el funcionament de l'administració de Justícia. La celebració de l'Any Magí Fàbrega ha estat impulsada per l'Ajuntament de Súria i l'Associació d'Amics i Veïns de Cererols amb motiu del centenari de la seva mort.
Qui era Magí Fàbrega
Magí Fàbrega i Cortès (Súria, 1855 - Barcelona, 1926), nascut a la masia de Cal Fàbrega de Cererols, va ser un prestigiós advocat, jurista i catedràtic a la Universitat de Barcelona.
Vocació docent i defensa d'una Justícia eficient
En la xerrada de cloenda, l'advocat Prudenci Ferrer va destacar la "gran vocació docent" de Magí Fàbrega, així com el seu "gran sentit de la responsabilitat" i la seva ferma defensa de l'eficiència de la Justícia per a un bon funcionament de la societat.
Ferrer també va fer referència al retrat literari que Josep Maria de Sagarra va fer de Magí Fàbrega com a exalumne de Dret en les seves memòries. Segons el conferenciant, el gran escriptor català va recordar el jurista surienc amb paraules afectuoses, descrivint-lo com una persona bonhomiosa i "molt irònica" sota un "aspecte seriós".
Magí Fàbrega va propugnar públicament la necessitat d'aplicar reformes en l'administració de Justícia de la seva època, que va qualificar de "lenta, cara i insegura" en un discurs de l'any 1922. Segons Prudenci Ferrer, el diagnòstic crític del jurista surienc sobre la situació de la Justícia del seu temps "en bona part segueix vigent".
L'acte de cloenda
En l'inici de l'acte, l'alcalde Albert Coberó va explicar que la celebració de l'Any Magí Fàbrega ha volgut recordar les vessants personal, familiar i acadèmica d'aquest surienc il·lustre, a més de remarcar la seva vinculació amb Cererols.
El conferenciant va ser presentat pel regidor de Cultura i Turisme, Albert Fàbrega, que va fer un resum de la seva trajectòria professional. A l'acte, celebrat a la Sala del Portal d'El Casinet del Poble Vell, també hi van assistir altres membres de la Corporació Municipal.
Un programa d'activitats iniciat el gener
El programa d'activitats de l'Any Magí Fàbrega es va iniciar el mes de gener amb la inauguració de l'exposició Magí Fàbrega (1855-1926), de Súria al capdavant de la Universitat a la sala Cal Balaguer del Porxo, dins dels actes de la Festa de Sant Sebastià. Posteriorment es va portar a terme una visita guiada a Cererols per apropar-se a alguns dels indrets que van definir el seu entorn vital durant la infantesa.
L'acte central de l'Any Magí Fàbrega va tenir lloc el passat mes de juny a Cererols, amb el descobriment d'una placa commemorativa, una taula rodona i actuacions musicals de la Societat Coral La Llanterna i la Coral Sòrissons de l'Escola Municipal de Música. L'organització d'aquestes activitats ha comptat amb el suport de la família Fàbrega de Cererols.
Balanç de l'Any Magí Fàbrega
L'Any Magí Fàbrega ha servit per recuperar la figura d'aquest eminent jurista, advocat i catedràtic surienc, que dona nom a un carrer del centre de la vila des de l'any 1929. En aquests actes s'ha remarcat la importància de les seves aportacions en el món del Dret, la seva vocació docent i la seva trajectòria com a eficient gestor universitari, així com la fortalesa dels seus lligams amb Cererols.
Coincidint amb la celebració de l'Any Magí Fàbrega, l'Ajuntament ha publicat un web dedicat al jurista surienc, centrat fins ara en els actes commemoratius del centenari. Aquest web seguirà ampliant-se amb més dades i documents per contribuir a la difusió de la seva figura.