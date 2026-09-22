Joan Vila Arimany guanya el 24è Concurs de Pintura Ràpida de la Fira de Sant Miquel de Santpedor

El 24è Concurs de Pintura Ràpida de la Fira de Sant Miquel va tenir lloc diumenge a Santpedor, en una matinal d'art al carrer organitzada, com cada any, pel col·lectiu de dones Ressò, que dona el tret de sortida a la Fira. Joan Vila Arimany es va endur el primer premi, dotat per Avinent Group, mentre que Oriol Olivé Ramón va quedar segon amb el premi cortesia d'EsmeBages i Antoni Mariscal Luque va ser tercer amb el guardó de l'Ajuntament de Santpedor. Hi van participar un total d'onze persones.
L'entrega de premis
L'alcalde, Agustí Comas, va ser l'encarregat de conduir l'acte d'entrega de premis, que va comptar també amb la col·laboració de la regidora de l'àrea de la Dona, Marijó Aubarell.
El jurat d'aquesta edició estava format per membres de La Bòbila Creativa - Artistes Locals de Santpedor, Noelia Aguilar Jiménez i Núria Viladés Torradas; una representació del SAC, amb Àngels Comellas Barniol; el representant d'Avinent Group, Jordi Serrano Oliva, i el representant d'EsmeBages, Lucio Ayllón Gómez.
Els guanyadors
El palmarès d'aquesta 24a edició va quedar de la següent manera:
- Primer premi: Joan Vila Arimany (premi cortesia d'Avinent Group)
- Segon premi: Oriol Olivé Ramón (premi cortesia d'EsmeBages)
- Tercer premi: Antoni Mariscal Luque (premi cortesia de l'Ajuntament de Santpedor)
L'organització ha agraït la participació de les onze persones que van prendre part en el concurs i ha felicitat els guanyadors. Des de Ressò es destaca que aquesta cita, que se celebra any rere any, dona valor al patrimoni de Santpedor i promociona l'art i la pintura al municipi.
Exposició de les obres
Les obres realitzades durant el concurs estaran exposades el diumenge 27 de setembre, de 10 del matí a 2 del migdia i de 5 de la tarda a 8 del vespre, a la Capella de Sant Andreu, dins el marc de la Fira de Sant Miquel.