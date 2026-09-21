Els Carlins es prepara per a la final del Premi Jove de Microteatre

Els Carlins de Manresa acolliran el 27 de setembre, a les 6 de la tarda, la final de la sisena edició del Premi Jove de Microteatre, una convocatòria que reconeix espectacles originals i inèdits creats per joves menors de 30 anys a Catalunya. Cinc propostes competiran pels 500 euros del premi del jurat i els 150 euros del premi del públic.
Cinc propostes finalistes
Les obres han estat seleccionades per la Comissió Artística d'Els Carlins entre totes les propostes presentades abans de l'estiu. Les cinc finalistes són Steg, de la companyia Magdalena de Proust; La màgia d'en Godot, de Pol Bastida González; Tres segons, un instant, de la companyia A tres quarts; A trenc d'alba, de La Traicionera, i Pla B, d'Océano Valiente.
Les cinc companyies de microteatre amateur competiran davant del jurat i del públic en la final que se celebrarà al teatre del Centre Històric de Manresa.
Dos premis en joc
El Premi Jove de Microteatre comptarà amb dos guardons. El premi del jurat està dotat amb 500 euros, mentre que el premi del públic tindrà una dotació de 150 euros.