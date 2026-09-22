El manresà Ritxi Sorókin presentarà el seu primer poemari a la Papasseit

La Llibreria Papasseit de Manresa engega el nou curs d'activitats amb el recital poètic de Ritxi Sorókin, jove escriptor establert a la capital del Bages i guanyador de la 27a edició del Premi de poesia Joan Duch per a joves escriptors. L'acte tindrà lloc aquest divendres 25 de setembre a les 7 del vespre al local del carrer Barcelona, 25, amb entrada gratuïta i oberta a tothom. Sorókin hi presentarà Runa, el poemari premiat, acompanyat de Jordi Estrada, autor del postfaci del llibre.
Un premi amb trajectòria consolidada
El Premi Joan Duch de Poesia per a joves escriptors va reconèixer en la seva 27a edició l'obra Runa, de Ritxi Sorókin. El guardó compta amb un palmarès que inclou noms com Roc Casagran, Laia Noguera, Anna Pantinat, Anna Gas o Carles Dachs.
El jurat va destacar de Runa la capacitat de l'autor per construir un univers poètic dens i contemporani, a partir de la convivència entre natura i tecnologia, matèria orgànica i artifici, memòria i simulacre. Segons la valoració del jurat, el llibre desplega una escriptura fragmentària i alhora cohesionada que converteix cada poema en una peça d'un paisatge en ruïnes travessat per la hiperconnexió, la precarietat emocional i les restes materials i simbòliques del present. El jurat també va subratllar la gran ambició formal de l'obra i una veu pròpia capaç d'articular una experiència poètica immersiva i profundament sensorial.
Qui és Ritxi Sorókin
Ritxi Sorókin va néixer a Buenos Aires l'any 1996, fill de pares russos. És llicenciat en Belles Arts per la Universitat de Barcelona i actualment resideix i desenvolupa la seva activitat a Manresa. A banda de l'escriptura, li agrada llegir i pintar. En la seva obra, Sorókin es diverteix explorant els marges de les convencions entre matèria i imatge, i entre matèria i llenguatge.
El recital, aquest divendres a la Papasseit
L'acte de presentació de Runa servirà per obrir el nou curs d'activitats de la Llibreria Papasseit. El recital comptarà amb l'acompanyament de Jordi Estrada, autor del postfaci del poemari, que conduirà la presentació juntament amb l'autor. La cita és el divendres 25 de setembre, a les 7 del vespre, al carrer Barcelona, 25, de Manresa, amb entrada lliure i gratuïta.