L'Espai Òmnium de Manresa acollirà la presentació d'un assaig sobre l'extrema dreta

L'Espai Òmnium de Manresa acollirà aquest dijous 24 de setembre, a les 7 de la tarda, la presentació d'Extrema dreta. Què ens hi juguem?, un assaig d'Eumo Editorial escrit pels filòsofs Jordi Corominas, de Balsareny, i Joan Albert Vicens. L'obra analitza els arguments i les propostes de les dretes radicals i convida a debatre sobre el relat de formacions com Aliança Catalana i Vox.
Una anàlisi de les propostes de les dretes radicals
El llibre aborda les principals qüestions presents en els programes dels partits d'extrema dreta i analitza les raons que, segons els autors, expliquen el creixement d'aquestes formacions.
L'assaig se centra en qüestions com la sobirania de les nacions, les polítiques migratòries i la defensa dels drets individuals davant de l'agenda cultural de l'esquerra. Els autors plantegen l'anàlisi des d'una perspectiva democràtica, universalista i humanista, i també examinen el funcionament d'aquestes formacions quan arriben al poder.
Presentació amb Adam Majó
La presentació anirà a càrrec dels dos autors, Jordi Corominas (Balsareny, 1961) i Joan Albert Vicens (Barcelona, 1960), que estaran acompanyats d'Adam Majó, periodista i escriptor manresà i membre de la junta d'Òmnium Berguedà.