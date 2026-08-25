Absolt l'exregidor cupaire Jordi Garcés de les amenaces a Aliança Catalana el Sant Jordi de 2025

El jutjat de primera instància número 5 de Manresa ha absolt l'exregidor de la CUP Jordi Garcés del delicte lleu d'amenaces del qual l'acusaven dos membres d'Aliança Catalana. La resolució deixa sense efecte la denúncia presentada per Bernat Bernabeu i la presidenta comarcal al Bages de la formació d'extrema dreta, Imma Nadal, que sostenien que l'activista cupaire els havia proferit amenaces de mort durant la diada de Sant Jordi de 2025.
El magistrat conclou que no ha quedat acreditat que es produïssin aquestes amenaces. Durant la celebració del judici, cap dels dos denunciants va mantenir el relat incriminatori inicial. En la seva declaració davant el jutge, Bernabeu va rebaixar la gravetat de l'acusació fins a descriure l'episodi com una expressió pràcticament col·loquial, mentre que Nadal tampoc no va aportar cap testimoni ni dada que confirmés que s'haguessin produït amenaces de mort.
A la manca de suport de les declaracions de la part acusadora s'hi va afegir la manca de proves materials. L'únic element documental aportat pels membres de la formació d'extrema dreta va ser un vídeo enregistrat amb el mòbil pel mateix Bernabeu durant la protesta, en el qual no s'apreciava ni apareixia l'exregidor. Per la seva banda, Garcés va negar haver tingut cap mena de contacte amb els denunciants. Davant la impossibilitat de provar els fets denunciats, la sentència n'ha dictat la lliure absolució i ha denegat l'ordre de protecció sol·licitada.
Protesta i cordó policial la diada de Sant Jordi de 2025
Els fets jutjats tenen l'origen en la diada de Sant Jordi de 2025, quan desenes d'activistes de col·lectius populars i antifeixistes es van concentrar davant la parada que la formació d'extrema dreta va instal·lar al segon tram del passeig Pere III de Manresa. Durant prop de tres quarts d'hora, els concentrats van desplegar una pancarta amb el lema Cremem el feixisme i van entonar proclames contra la presència del partit a la ciutat.
Mentre durava l'acció es van produir moments de tensió i provocacions creuades enregistrades amb telèfons mòbils, tot i que no es va registrar cap contacte físic entre els dos grups. Després d'uns primers minuts amb escassa presència d'efectius, un desplegament de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra va establir un cordó de seguretat a poc més d'un metre de la parada per separar els militants del partit dels manifestants.
Segon cas arxivat a la comarca per protestes contra Aliança Catalana
Aquesta és la segona vegada en pocs mesos que la justícia tanca un procediment contra membres de la CUP per accions de protesta vinculades a la formació d'extrema dreta al Bages. El passat mes de juny, el Jutjat de Primera Instància i Instrucció número 6 de Manresa va decretar l'arxivament definitiu de la causa oberta contra el regidor de Santpedor Rubèn López i l'exregidor Aniol Vila.
Aquest procediment s'havia originat pels incidents registrats durant el ple municipal del 10 de febrer a Santpedor, quan va prendre possessió de l'acta de regidor Jordi Soteras, militant d'Aliança Catalana. La resolució judicial va posar fi a la causa per presumptes delictes de resistència i desobediència a l'autoritat després que les interlocutòries dictades al març i al maig concloguessin que no existia cap indici de conducta delictiva per part dels encausats.
Arran de la resolució, la CUP de Santpedor va defensar que la decisió judicial desautoritzava les acusacions formulades i va qüestionar el paper de la Policia Local i dels Mossos d'Esquadra durant aquella jornada. Així mateix, la formació de l'esquerra independentista va demanar una rectificació pública als grups municipals de SEAM i Junts, com també al govern d'ERC, als quals va acusar d'haver criminalitzat la protesta.