«Manresa serà la tomba del feixisme» davant la parada de Sant Jordi d'Aliança Catalana

Desenes d'activistes han volgut deixar clar a Aliança Catalana que no és benvinguda a Manresa. Aquesta tarda de Sant Jordi, els col·lectius populars s'han concentrat davant la parada que la formació d'extrema dreta tenia al segon tram del Passeig, han desplegat una pancarta amb un drac escopint foc amb la legenda "Cremem el feixisme" i han entonat càntics contra Sílvia Orriols i la seva formació.

Tot i que la concentració s'ha allargat durant tres quarts d'hora, en cap moment no hi ha hagut contacte físic entre uns i altres, tot i que les provocacions han estat constants i els mòbils han tret fum gravant vídeos. Quan els col·lectius han arribat a lloc només hi havia un parell de policies locals uniformats, però poc a poc ha anat creixent la presència d'efectius, inclosos Mossos d'Esquadra, fins que, finalment, han optat per fer un cordó entre la parada i els activistes, quan tot just la distància entre uns i altres era de poc més d'un metre.

"Manresa serà la tomba del feixisme", "Si votes Orriols, feixisme és el que vols" o "Els carrers seran sempre nostres", han estat algunes de les proclames que s'han llançat. Mentre ha durat l'acció, els activistes han repartit octavetes entre els nombrosos vianants que caminaven pel Passeig per comprar la rosa o el llibre, o només per badar.