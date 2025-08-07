L’Ajuntament de Manresa reasfaltarà més de 13.500 metres quadrats de carrers

L’Ajuntament de Manresa iniciarà aquest dilluns els treballs de reasfaltatge previstos al Pla de Millora de l’Espai Públic 2025, que amb una inversió d’1,5 milions d’euros permetrà millorar al llarg de l’any voreres, espais de vianants, calçades, camins rurals i parcs infantils de la ciutat. En concret, les obres que es faran ara, coincidint amb l’estiu, corresponen a la partida destinada a millorar les calçades, dotada amb 350.000 euros.
Els vials on s’actuarà aquest agost són el carrer Sant Joan de Déu, just davant de l’hospital, a les dues rotondes de la Carretera del Pont de Vilomara i en trams del carrer Sant Cristòfol, del Passeig Pere III i del carrer Pirineu. De cara al setembre, es faran trams del Mossèn Serapi Ferrer i del Xup. En total, es reasfaltaran més de 13.500 metres quadrats de carrers.
Les obres d'aquest dilluns 11 d'agost
Aquest dilluns 11 d’agost s’iniciarà l’actuació de pavimentació al carrer Sant Joan de Déu, al tram entre la carretera del Pont de Vilomara i el carrer d'Oleguer Miró, just davant de l’hospital. Durant tres dies, es tallarà de manera total el trànsit de vehicles en aquest tram, inclosa la rotonda.
Amb tot, es mantindrà l'accés i la sortida de vehicles particulars a Urgències des del carrer Divina Pastora, així com l'accés i la sortida al pàrquing de l'hospital des del carrer Divina Pastora i carrer Sant Llàtzer. També es mantindrà el pas de vehicles en servei d'emergència i de transport sanitari per l'àmbit d'afectació de les obres.
Les obres afectaran de ple la parada de bus principal de l’hospital Sant Joan de Déu, on paren les línies L1 i L8, i la parada del carrer Oleguer Miró, on para la L1. Durant els treballs, els usuaris del bus urbà hauran de pujar i baixar a la parada de Puig i Cadafalch, situada just a l’entrada d’aquest carrer amb Carretera del Pont de Vilomara.
Pel que fa als pàrquings privats del veïnat, s’hi podrà accedir o sortir-ne fora de l’horari de treball, i sempre que l’estat de les obres ho permeti. Les afectacions s’allargaran fins dimecres, tot i que dimecres és previst que ja només s’hagin de fer talls puntuals per treballs de pintura.
Les obres d'aquest dimarts 12 d'agost
El dimarts 12 d’agost s’iniciarà l’actuació a les dues rotondes de la Carretera del Pont de Vilomara: a la que dona al carrer Joan Fuster i a la que connecta amb el carrer Alvar Aalto. Aquest tram quedarà tallat al trànsit durant tres o quatre dies. Els treballs, però, es realitzaran de forma consecutiva (primer una rotonda i després l’altra) per minimitzar l’afectació.
Quan s’estigui treballant a la rotonda de Joan Fuster, es tallarà el trànsit de vehicles d’aquest mateix carrer en direcció Carretera Pont de Vilomara, des de l’avinguda dels Països Catalans. En els trams afectats dels carrers Maria Aurèlia Capmany, Valentí Masachs i Carretera del Pont de Vilomara es regularà el trànsit de vehicles en cul-de-sac.
Quan es facin treballs a la rotonda que connecta amb el carrer Alvar Aalto, es tallarà el trànsit de vehicles del mateix carrer en direcció Carretera del Pont de Vilomara, des de carrer Mercè Rodoreda. També es tallarà el trànsit de Carretera del Pont de Vilomara, direcció Alvar Aalto, des del carrer Puig i Cadafalch, i del carrer Sant Blai en direcció a Alvar Aalto, des del carrer Maria Aurèlia Capmany.
Els busos urbans que passen per aquest tram (L1 i L8) es desviaran per carrers alternatius.
Les obres d'aquest dimecres 13 d'agost
El dimecres 13 d’agost s’iniciarà l’actuació en dos trams del carrer Sant Cristòfol: entre el carrer Pilar Bertran Vallès i el carrer Viladordis, i entre el carrer Viladordis i el carrer Sagrada Família (intersecció inclosa).
El mateix dimecres es tallarà el trànsit de vehicles del carrer Sant Cristòfol en el tram entre el carrer Pilar Bertran Vallès i el carrer Sagrada Família, sense afectar el carrer Viladordis, de manera que els vehicles que circulin per la Carretera del Pont de Vilomara en direcció a carrer Sant Cristòfol es desviaran en direcció carrer Sant Blai.
Els vehicles que circulin per carrer Pilar Bertran Vallès es desviaran per carrer Sant Cristòfol (sentit de circulació invertit) en direcció a la Carretera del Pont de Vilomara. En els trams afectats per les obres del carrer Terrassa, Fra Jacint Coma i Galí i Sagrada Família es regularà el trànsit de vehicles en cul-de-sac.
Pel que fa als pàrquings privats del veïnat, s’hi podrà accedir o sortir-ne fora de l’horari de treball, i sempre que l’estat de les obres ho permeti. És previst que les afectacions tinguin una durada d’entre tres i quatre dies. Els busos urbans que passen per aquest tram (L1, L4 i L8) es desviaran per carrers alternatius.