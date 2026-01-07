L'Ajuntament de Sallent adquireix l'estructura del Carrer Verge del Vilar

L'Ajuntament de Sallent ha adquirit l'estructura situada al carrer Verge del Vilar amb la voluntat de donar-li un ús principalment públic. L'actuació s'inscriu dins l'estratègia municipal de revitalitzar el Barri Vell, millorar l'entorn urbà i reforçar la vida al centre històric del municipi.
Una adquisició amb mirada de futur
L'Ajuntament de Sallent ha formalitzat l'adquisició de l'estructura ubicada al carrer Verge del Vilar amb l'objectiu de destinar-la principalment a equipaments públics. Es tracta d'una operació que permet al consistori disposar d'un espai estratègic dins del nucli urbà per desenvolupar projectes que donin resposta a necessitats municipals actuals i futures.
La voluntat municipal és que aquesta adquisició obri la porta a diferents possibilitats d'ús, adaptables a les necessitats del poble. En aquest sentit, el projecte contempla que una part de l'edificació pugui ser enderrocada, fet que permetria ampliar l'espai d'aparcaments en una zona on aquesta demanda és rellevant. Paral·lelament, l'altra part de l'estructura ofereix diverses opcions d'aprofitament, com ara la creació de nous espais municipals o fins i tot la planificació de pisos tutelats.
Aquesta flexibilitat en els usos és un dels elements clau de l'actuació, ja que permet pensar l'espai no només com una resposta immediata, sinó com una inversió a mitjà i llarg termini al servei de la comunitat.
Aparcaments i nous espais municipals
Una de les idees que es plantegen amb aquesta adquisició és la possibilitat d'enderrocar parcialment l'edificació existent per tal d'ampliar l'espai d'aparcaments. Aquesta actuació contribuiria a millorar l'accessibilitat a la zona i a donar suport tant als veïns com a l'activitat del comerç proper.
Alhora, la part de l'estructura que es mantingui dempeus podria acollir nous usos municipals. Entre les opcions que es contemplen hi ha la creació de nous espais destinats a serveis públics, així com la possibilitat de desenvolupar pisos tutelats, una tipologia d'habitatge que pot donar resposta a determinades necessitats socials del municipi.
Aquest plantejament permet optimitzar l'espai existent i adaptar-lo a usos que tinguin un impacte directe en la qualitat de vida de la població, reforçant el paper del centre urbà com a espai de serveis i convivència.
Apostar pel Barri Vell
L'actuació s'emmarca en la voluntat de l'equip de govern de començar a invertir de manera decidida al Barri Vell de Sallent. L'objectiu és millorar els habitatges preexistents i apostar clarament per la rehabilitació del centre urbà, especialment en aquelles zones més properes al comerç local.
Aquesta estratègia busca afavorir que la gent hi pugui viure, revitalitzar el nucli històric i dinamitzar-lo socialment i econòmicament. Des del consistori es considera prioritari reforçar la vida al centre del poble, evitant processos de degradació i fomentant un model urbà viu i actiu.
En aquest sentit, l'Ajuntament vol evitar la creació de nous habitatges sense identitat, que no responen ni al model de poble que es vol per a Sallent ni als criteris de qualitat de vida i coherència urbanística que es volen impulsar.
Un model de poble coherent
Amb aquesta adquisició, el consistori reafirma la seva aposta per un model de desenvolupament urbà basat en la rehabilitació, la reutilització d'espais existents i la posada en valor del centre històric. L'objectiu final és construir un poble equilibrat, amb serveis de proximitat, espais públics funcionals i habitatges que s'integrin en el teixit urbà tradicional.
La compra de l'estructura del carrer Verge del Vilar esdevé així una peça més dins d'aquesta estratègia global, que vol reforçar la identitat de Sallent i garantir un creixement ordenat, coherent i alineat amb les necessitats reals de la població.