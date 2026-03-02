Sant Joan redueix un 57% el rebuig en la primera setmana amb el porta a porta

Sant Joan de Vilatorrada ha registrat una reducció del 57% en la fracció resta durant la primera setmana de funcionament del nou sistema de recollida de residus porta a porta. Les dades, fetes públiques per l'Ajuntament, apunten a un canvi substancial en la separació de deixalles i superen les previsions inicials.
Una caiguda de 40 tones en la fracció resta
Fins ara, amb el model de contenidors oberts, el municipi generava de mitjana més de 70.000 quilos setmanals de rebuig, és a dir, residus que no es poden reciclar i que acaben directament a l'abocador. En la primera setmana amb el sistema porta a porta, la xifra s'ha situat en 29.980 quilos.
La diferència és significativa: unes 40 tones menys de residus destinats a l'abocador en només set dies. Aquesta reducció representa un 57% menys de fracció resta, un dels principals objectius del canvi de model impulsat pel consistori.
Paral·lelament, la recollida de la fracció orgànica ha experimentat un increment notable. Durant la primera setmana amb el nou sistema s'han recollit 6.430 quilos més de matèria orgànica que amb el model anterior, un augment del 51%. Es tracta d'una dada rellevant, ja que l'orgànica és una fracció valoritzable que es pot transformar en compost i reduir així l'impacte ambiental.
Valoració positiva del govern municipal
El regidor de Medi Ambient i Acció Climàtica, Toni Dorado, ha subratllat que "el principal objectiu del canvi de model era capgirar la tendència dels darrers anys i reduir la fracció resta". Segons Dorado, "la primera setmana ja s'assoleixen uns molt bons resultats; la reducció és molt rellevant".
El regidor també ha remarcat que els primers dies han estat de transició, ja que en alguns carrers encara hi havia contenidors oberts, però tot i això "una part important dels veïns ja han fet ús del nou model", fet que reforça la lectura positiva de les dades.
Per la seva banda, l'alcalde, Jordi Solernou, ha volgut agrair la implicació ciutadana: "Hem de donar les gràcies i felicitar el conjunt de veïns per la seva col·laboració, exemplaritat i el seu comportament cívic". Solernou ha destacat que el porta a porta suposa "un canvi d'hàbits per a tothom", però que la resposta ha estat majoritàriament positiva pensant "en el millor per al poble".
Més del 95% del material repartit
Un altre indicador que el consistori considera clau és el repartiment del material necessari per al nou sistema, que ha superat el 95%. Aquest alt nivell d'adhesió facilita la implantació del model i explica, en part, els resultats obtinguts en la primera setmana.
Després del període d'adaptació inicial, aquest diumenge es van retirar definitivament tots els contenidors oberts del municipi, consolidant així el nou sistema com a únic model de recollida. L'Ajuntament es mostra optimista i considera que, si es manté la tendència, les properes setmanes podrien confirmar una millora progressiva en els índexs de reciclatge.
Incidències puntuals en els primers dies
Com en qualsevol canvi d'aquesta magnitud, durant els primers dies s'han registrat algunes petites incidències. Tot i que el consistori les qualifica de puntuals, assegura que en fa un seguiment continuat per donar-hi resposta amb la màxima celeritat.
L'Ajuntament també ha volgut agrair la comprensió dels veïns afectats per aquestes situacions i insisteix que el porta a porta és una aposta estratègica per millorar la gestió de residus, reduir el volum destinat a l'abocador i avançar cap a un model més sostenible.