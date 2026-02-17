Qui recull, realment, les firmes contra el porta a porta a Sant Joan?

Una cinquantena de persones han participat aquest dilluns a la cassolada contra la implantació de la recollida porta a porta de residus a Sant Joan de Vilatorrada que s'ha dut a terme a la porta de l'Ajuntament. Havien estat convocats per una plataforma veïnal que es fa dir No al Porta a Porta. Aquests veïns asseguren haver recollit 2.000 signatures contra el nou model, tot i que a ningú li constava que estigués recollint-les.
De fet, la única entitat que va anunciar que feia una recollida de firmes va ser el grup municipal del PSC, que es va quedar sol votant en contra de la seva implementació en un darrer ple municipal molt tens que va propiciar un manifest conjunt de la resta de grups polítics contra la "instrumentalització política" del reciclatge que, al seu entendre, havia fet la portaveu socialista Elia Tortolero.
Qui recull signatures a Sant Joan de Vilatorrada?
La mateixa Elia Tortolero ha negat ser la impulsora de la plataforma veïnal i ha assegurat a Nació Manresa que el PSC fa la seva pròpia recollida i que l'allargaran durant tot el mes de febrer. "No sé què fan la resta", ha afirmat en referència a la plataforma No al Porta a Porta. De fet, en diversos establiments del poble hi ha fulls per recollir firmes amb el logo del PSC.
Malgrat el desmarcatge dels socialistes locals, no queda massa clar si darrere de la suposada recollida de signatures ciutadana tampoc no hi ha el PSC. A les eleccions municipals de 2023, la portaveu de la plataforma, Eva Barrios, va presentar-se pel PSC a les llistes obertes de Capolat, un petit municipi del Berguedà que no arriba als cent habitants i que es troba a 63 quilòmetres de Sant Joan. Va obtenir 1 sol vot.
La pràctica de presentar candidats fantasma a municipis amb els quals no guarden cap relació és una pràctica d'alguns partits per sumar llistes presentades, vots recollits i optar a més subvencions. Per fer-ho tiben de militants o simpatitzants molt implicats amb les sigles.
Tot i que han passat tres anys des de llavors, sobta que una persona amb una important vinculació amb el PSC hagi impulsat una recollida de firmes paral·lela a la del partit i asseguri tenir 2.000 signatures, quan la recollida dels kits per començar a fer el porta a porta ha estat del 91%, segons assegura el govern municipal.