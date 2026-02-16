Sant Joan inicia el porta a porta amb un 91% de llars amb el material recollit

Sant Joan de Vilatorrada ha posat en marxa aquest dilluns 16 de febrer el nou servei de recollida d'escombraries porta a porta, que substitueix el sistema de contenidors oberts vigent fins ara. El canvi s'inicia amb uns nivells molt positius de repartiment del material necessari entre la població, amb una cobertura superior al 90%, molt per sobre de la mitjana registrada en altres municipis que han implantat el mateix model. Malgrat això, veïns del municipi asseguren tenir 2.000 signatures en contra de la implementació del nou model.
En total, dels 4.570 habitatges principals del municipi, 4.159 han passat pels punts habilitats per recollir els cubells i el material corresponent, fet que representa un 91% de cobertura. L'Ajuntament ha valorat molt positivament aquestes dades i ha agraït la implicació majoritària dels veïns en un canvi que considera clau per assolir els nivells de reciclatge que marca la legislació vigent.
Percentatges superiors a la mitjana
Segons fonts municipals, en els municipis on s'ha implantat el porta a porta la recollida inicial del material sol situar-se entre el 70% i el 80% de les llars. En aquest sentit, Sant Joan es troba aproximadament 16 punts percentuals per sobre d'aquesta mitjana, una dada que els tècnics especialitzats en aquest tipus de desplegaments qualifiquen de molt positiva.
Per tal d'arribar a totes les llars, el consistori mantindrà obert durant les pròximes dues setmanes un punt de repartiment a Cal Gallifa, de dilluns a dissabte. A més, està previst que els domicilis que encara no han recollit el material rebin una comunicació específica amb informació detallada sobre els horaris i els punts disponibles.
Calendari de recollida i retirada progressiva de contenidors
El nou servei s'ha iniciat seguint el calendari establert. Els envasos es recolliran els dilluns i dijous; el paper i cartró, els dimarts; l'orgànica, els dimecres -amb recollida d'oli cada quinze dies-, divendres i diumenge, i el rebuig, els dissabtes. Aquest mateix dia també s'oferirà un servei específic per a bars i restaurants.
Paral·lelament, ha començat la retirada progressiva dels contenidors de la via pública, amb l'excepció dels de vidre, que mantindran el sistema actual. La retirada es farà de manera gradual per barris durant les pròximes dues setmanes per facilitar l'adaptació de la ciutadania al nou model.
Amb aquest canvi, Sant Joan de Vilatorrada fa un pas endavant en la gestió sostenible dels residus, amb l'objectiu d'incrementar els percentatges de reciclatge i reduir la fracció de rebuig.