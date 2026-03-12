L'Institut Lacetània celebra 40 anys de jornades amb el focus en la producció i el consum sostenibles

L'Institut Lacetània de Manresa celebrarà del 23 al 27 de març la 40a edició de les seves Jornades, un esdeveniment que des de fa quatre dècades permet als estudiants aprofundir en temes d'actualitat amb la participació d'especialistes de diversos àmbits. L'edició d'enguany girarà entorn de l'Objectiu de Desenvolupament Sostenible 12, dedicat a la producció i el consum responsables, i inclourà activitats tant per a l'alumnat com sessions obertes a la ciutadania.
Quatre dècades de jornades formatives obertes al territori
Les Jornades de l'Institut Lacetània arriben aquest any a la seva 40a edició consolidant-se com una iniciativa formativa de referència a la Catalunya Central.
Durant cinc dies, estudiants del centre participaran en tallers pràctics i activitats formatives que abordaran qüestions vinculades amb la sostenibilitat, com la reparabilitat de productes, la reducció de residus industrials o els models de producció més eficients.
Paral·lelament, el programa inclourà conferències i xerrades obertes al públic amb l'objectiu d'estendre el debat sobre sostenibilitat més enllà de l'àmbit educatiu i implicar la ciutadania en la reflexió sobre nous models de producció i consum.
Toni Lodeiro inaugurarà les jornades amb una conferència sobre consum conscient
La ponència inaugural tindrà lloc el dilluns 23 de març a les 6 de la tarda a la Sala 2000 del centre i anirà a càrrec de Toni Lodeiro, especialista en consum conscient i estils de vida sostenibles.
Lodeiro és divulgador i formador en xerrades i tallers sobre consum responsable i és autor del llibre Consumir menos, vivir mejor. Ideas prácticas para un consumo más consciente, publicat el 2008 i considerat una obra de referència en aquest àmbit.
Des del 2013 també col·labora amb la revista Opcions, una publicació dedicada a la investigació i divulgació del consum conscient i transformador. Al llarg de la seva trajectòria ha treballat amb administracions de ciutats com Barcelona, Madrid o Saragossa en el disseny d'estratègies per fomentar el consum responsable.
Experts en sostenibilitat, energia i economia social
El programa també comptarà amb altres ponents destacats vinculats a diferents àmbits de la sostenibilitat i la transformació econòmica.
Entre els participants hi haurà Gerard Pijoan, expert en economia social i cooperativa; Antonio Turiel, científic i divulgador reconegut per les seves anàlisis sobre la crisi energètica; Cristina Casanova, especialista en transformació de models de negoci cap a la sostenibilitat, i Ricard Jornet, empresari vinculat a projectes de restauració i turisme responsable i circular.
Les diferents sessions oferiran una visió multidisciplinària sobre els reptes actuals en matèria de sostenibilitat i sobre les alternatives que es plantegen des del món empresarial, científic i social.
Un espai de debat sobre els reptes del futur
Amb aquesta nova edició, l'Institut Lacetània reafirma la voluntat de combinar la formació tècnica amb la reflexió social i el debat sobre els grans reptes contemporanis.
Les jornades s'han convertit amb el temps en una cita consolidada per a estudiants, professionals i ciutadans interessats en conèixer iniciatives i pràctiques que poden contribuir a transformar els models productius i de consum.
L'objectiu és que els participants puguin adquirir eines i coneixements per aplicar criteris de sostenibilitat tant en l'àmbit industrial com en la vida quotidiana.