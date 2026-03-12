El CAE impulsa un nou itinerari formatiu a Manresa sobre comunicació digital i xarxes

El CAE ha ampliat la seva oferta formativa amb un nou itinerari dedicat a la comunicació digital i la gestió de comunitats. La proposta, sota el nom de Comunicació en xarxa, s'adreça a professionals, entitats i projectes socioculturals de la Catalunya Central que vulguin millorar les seves competències en l'ús de les xarxes socials i altres canals digitals.
Formació per millorar la comunicació digital
El nou itinerari combina continguts teòrics i pràctics amb l'objectiu que els participants puguin dissenyar, executar i avaluar projectes de comunicació en entorns digitals i comunitaris. Entre altres aspectes, el programa aborda l'ús d'eines com Instagram, WhatsApp Business i TikTok.
A través de la formació, els alumnes aprendran a crear continguts amb impacte, promocionar activitats i millorar la comunicació amb els seus seguidors. L'objectiu és facilitar que entitats, associacions o petits negocis puguin comunicar-se amb el seu públic de manera més professional i efectiva i aconseguir els seus objectius.
Els cursos es faran de manera presencial a Manresa i es complementaran amb recursos digitals per facilitar l'aprenentatge. Un cop finalitzada la formació, els participants rebran un diploma acreditatiu.
Dirigit a professionals, entitats i microempreses
L'itinerari està especialment pensat per a professionals i tècnics d'entitats, associacions i projectes socioculturals que gestionen la comunicació digital. També s'adreça a microempreses i persones autònomes de l'àmbit social i cultural que vulguin utilitzar les xarxes socials per contactar amb els seus usuaris i augmentar la participació en les seves activitats.
A més, pot resultar útil per a responsables de comunicació que tenen poca experiència en la gestió de xarxes socials i que volen adquirir eines bàsiques per desenvolupar aquesta tasca.
Tres cursos al llarg de l'any
El nou itinerari inclou tres cursos que es desplegaran al llarg de l'any. El primer serà Instagram per al teu negoci o entitat, que es farà del 8 al 29 d'abril els dimecres a la tarda. El segon curs serà WhatsApp Business per millorar la comunicació, programat del 6 al 20 de maig. Finalment, el tercer serà TikTok per a empreses i entitats, previst del 7 al 21 d'octubre.
La directora de l'Escola de Formació del CAE, Rosa Porquet, ha explicat que "amb aquest nou itinerari volem donar resposta a la necessitat creixent de competències digitals i comunitàries en professionals i entitats, alhora que reforcem el paper del CAE com a referent formatiu a la Catalunya Central".