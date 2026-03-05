Cardona acollirà un taller sobre la història de la sal en el marc del Parabere Forum

Cardona acollirà aquest dissabte 8 de març un taller enogastronòmic centrat en la història de la sal de la vila, una proposta que forma part de les activitats paral·leles del Parabere Forum, el principal esdeveniment internacional dedicat a la gastronomia amb perspectiva de gènere.
El taller, titulat Degustant la història de la sal de Cardona, es farà a l'Oficina de Turisme del municipi i oferirà una experiència immersiva que combina patrimoni, història i gastronomia a través dels sentits. La proposta inclou un recorregut històric vinculat a la sal de Cardona amb petits tastos guiats, jocs sensorials i maridatges amb vins del territori.
L'activitat serà conduïda per l'empresa Slow Turisme i forma part d'un conjunt de quatre tallers organitzats per la Diputació de Barcelona per apropar la cultura enogastronòmica del territori a participants del Parabere Forum. En total, hi participaran fins a 80 persones del congrés, amb un màxim de 20 places per taller.
El Parabere Forum se celebrarà els dies 8 i 9 de març al Paranimf de la Universitat de Barcelona i reunirà professionals destacades del món de la gastronomia d'arreu del món. L'esdeveniment forma part dels actes de cloenda de la distinció Catalunya, Regió Mundial de la Gastronomia 2025 i compta amb el suport de la Generalitat de Catalunya a través de l'Agència Catalana de Turisme.
Entre les figures convidades hi ha referents internacionals com Hélène Darroze, Monica Berg, Narda Lepes, Trine Hahnemann o Macarena de Castro, així com la xef catalana Martina Puigvert.
Altres tallers gastronòmics al territori
A banda de Cardona, la Diputació de Barcelona ha organitzat tres experiències més en diferents comarques de la demarcació.
Al Baix Llobregat, Sant Esteve Sesrovires acollirà el taller L'art de pintar amb vi. Enoturisme a prop de Barcelona, on els participants descobriran la cultura del vi i les denominacions d'origen del territori a través de la pintura amb vi, amb la creació d'un punt de llibre i un tast de vins.
Al Vallès Oriental, Bigues i Riells serà l'escenari de Passió per l'AOVE. Oleoturisme a prop de Barcelona, una experiència per conèixer el món de l'oli d'oliva verge extra amb visita a l'olivar i al molí i tast d'olis maridats amb productes locals.
Finalment, al Garraf, Sitges acollirà el taller Una tradició, tres salses, dedicat al xató i a les diferents variants d'aquest plat tradicional, amb un tast guiat de salses maridat amb vi de malvasia del territori.