El Xup publica «Xup, dones i lluita» per recuperar la memòria de les lluites veïnals femenines

El barri del Xup de Manresa ha publicat el recull Xup, dones i lluita coincidint amb la commemoració del 8 de març, Dia Internacional de les Dones Treballadores. La publicació és fruit del projecte Memòries Veïnals Properes, una iniciativa que busca recuperar i posar en valor la memòria col·lectiva del barri a través del testimoni del seu veïnat.
El projecte està impulsat per l'Associació de Veïns i Veïnes del Xup, el Pla de Desenvolupament Comunitari del barri i la cooperativa L'Arada, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa i la Diputació de Barcelona.
La iniciativa pretén reforçar els vincles comunitaris i la cohesió social, especialment entre la gent gran i la resta del veïnat, tot generant espais de suport mutu, coneixement i reconeixement social. També vol contribuir a recuperar històries i experiències que formen part de la identitat del barri.
El paper de les dones en les lluites del barri
Durant el primer any del projecte, el treball s'ha centrat especialment en el paper que han tingut les dones en les lluites i reivindicacions veïnals del Xup. En aquest marc, s'han organitzat tallers i entrevistes d'història de vida amb veïnes que han estat implicades en l'àmbit associatiu del barri.
A més, també s'han recuperat treballs anteriors vinculats a la memòria de les dones del Xup. Entre aquests destaca el projecte Mosaics, realitzat l'any 2009 amb l'impuls de l'Ajuntament de Manresa i la col·laboració de l'associació veïnal, el Casal Cívic i l'escola Muntanya del Drac, que ja recollia històries de vida de dones del barri.
Testimonis i biografies de dones del Xup
La publicació Xup, dones i lluita presenta una selecció de testimonis de memòria oral centrats especialment en les lluites veïnals durant el període de la dictadura franquista. El recull també inclou una breu biografia de dotze dones del barri, algunes de les quals ja han mort.
Els impulsors del projecte remarquen que el llibre no pretén ser un recull exhaustiu i que no descarten noves publicacions en el futur que incorporin el testimoni d'altres dones que, al llarg dels anys, han contribuït a millorar el barri.
La publicació és fruit d'un treball col·laboratiu que ha comptat amb la participació de veïnes i veïns del Xup, especialment de les dones que han compartit les seves experiències i records. El projecte també vol retre homenatge a les dones que van resistir i lluitar durant el franquisme i a totes aquelles que continuen defensant avui els drets i les llibertats col·lectives.