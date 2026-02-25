Manresa impulsa un projecte de memòria oral per recuperar la història del tèxtil local

El Museu de l'Aigua i el Tèxtil de Manresa, amb la col·laboració de l'Associació de Veïns de la Carretera de Santpedor, Ampans i l'Ajuntament, ha posat en marxa un projecte de memòria oral per preservar la història del sector tèxtil a la ciutat a través dels records dels seus protagonistes.
Recuperar la memòria del tèxtil
El projecte busca recollir experiències i vivències de persones que han treballat en les fàbriques i indústries tèxtils de Manresa al llarg de les dècades. Les entrevistes enregistrades formaran part d'un arxiu documental que servirà per a la recerca i també per a futures exposicions, amb l'objectiu de conservar la memòria col·lectiva de la ciutat.
Els organitzadors fan una crida a tots els antics treballadors i treballadores del sector perquè comparteixin els seus records i històries. Aquesta participació permetrà documentar processos productius, relacions laborals i la vida quotidiana a les fàbriques, aportant un valor històric i cultural inèdit per a la ciutat.
El projecte també posa en relleu la importància del tèxtil en el desenvolupament econòmic i social de Manresa. La iniciativa contribueix a reforçar la preservació del patrimoni industrial i humà, oferint una visió viva del passat i mantenint la connexió entre generacions a través de la transmissió de testimonis.
Les persones interessades a participar poden contactar directament amb el Museu de l'Aigua i el Tèxtil, que coordinarà les entrevistes i incorporarà les aportacions a l'arxiu.