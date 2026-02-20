L'Ajuntament de Manresa se suma a la petició de la Creu de Sant Jordi per a Joan Morros

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous per majoria una moció per adherir-se a la petició per instar el Govern de la Generalitat a concedir la Creu de Sant Jordi a l'activista cultural Joan Morros Torné. La iniciativa ha comptat amb el suport d'ERC, Junts, PSC, Fem Manresa, Impulsem i Nacionalista, mentre que Vox s'hi ha abstingut. La proposta arriba després que Morros rebés recentment la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural.
Més de 2.000 signatures i 40 entitats darrere la proposta
La moció ha estat defensada en el ple per Pepa Asensio, membre del grup impulsor, qui ha explicat que la idea va sorgir poc abans del reconeixement municipal durant el pregó de la passada Festa Major. Asensio ha destacat que Morros és un "fenomen intergeneracional", capaç de "fer equip i xarxa que es manté en el temps". La plataforma que promou la Creu de Sant Jordi compta amb 2.128 signatures i el suport de 40 entitats culturals i socials de la ciutat.
Representants del govern municipal, així com de Junts, Fem Manresa i del grup Nacionalista, han lloat la trajectòria de Morros i la seva capacitat de teixir vincles culturals i educatius al llarg de dècades. Vox ha estat l'únic partit que s'ha abstingut en la votació.
Una trajectòria dedicada a la cultura i l'educació
Joan Morros Torné, nascut a Manresa el 3 de febrer de 1954, ha desenvolupat una trajectòria exemplar com a activista cultural, pedagog i promotor d'iniciatives ciutadanes. Enginyer tècnic de Telecomunicacions i llicenciat en Psicologia i Pedagogia, va ser professor de secundària durant 37 anys i catedràtic d'Animació Sociocultural a l'Institut Guillem Catà.
Des de jove, Morros ha estat implicat en la creació d'entitats culturals de referència a Manresa. L'any 1977 va cofundar Rialles de Manresa, dedicada a espectacles infantils, i el 1981 va impulsar l'Associació Cultural Tabola, centrada en activitats juvenils. L'any 1986 va fundar amb membres de Tabola l'Associació Cultural Bloc, i el 1987 va participar en la creació de la revista El Pou de la Gallina.
El 1995 va fundar l'Associació Cultural El Galliner, amb la missió de recuperar el Teatre Kursaal, fita que es va assolir onze anys després gràcies a una gran mobilització ciutadana. Morros n'ha estat coordinador des dels inicis. També s'ha implicat en projectes pedagògics com el col·lectiu Una altra Educació és possible, creat el 2012, i ha rebut reconeixements com el 31è Premi Bages de Cultura (2013), ha estat pregoner de la Festa de la Llum (2019) i va rebre la Medalla de la Ciutat al Mèrit Cultural (2025).
Reconeixement que transcendeix generacions
La proposta de Creu de Sant Jordi reconeix la capacitat de Morros d'impulsar iniciatives culturals intergeneracionals, de coordinar entitats i de preservar la memòria i la vitalitat de la cultura local. El suport majoritari del ple de Manresa posa de manifest el consens polític entorn la seva figura i la voluntat de portar aquesta sol·licitud al Govern de la Generalitat.
Amb aquest reconeixement, Morros podria sumar a la seva trajectòria municipal i local un guardó de prestigi nacional que reconeix la seva contribució constant a la cultura, l'educació i la cohesió comunitària de Manresa.