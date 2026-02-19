L'Ajuntament de Manresa aposta per cogestionar serveis clau per al sensellarisme

El ple municipal d'aquest dijous ha aprovat l'assignació de la gestió delegada del servei residencial d'estada limitada i del menjador social a la Fundació Germà Tomàs Canet, en un model que reforça el control i el seguiment per part de l'Ajuntament. Segons ha defensat la regidora de Drets Socials, Mariona Homs, el canvi permet avançar cap a una cogovernança dels serveis adreçats a persones sense llar, mentre que des de Fem Manresa s'ha insistit que l'objectiu final hauria de ser la gestió plenament municipal.
Un canvi de model en la gestió dels serveis socials específics
El dictamen aprovat estableix el pas d'una externalització convencional del servei a un sistema de gestió delegada. Aquest model implica que, tot i que la prestació del servei continua en mans d'una entitat externa especialitzada, l'Ajuntament pot exercir un control i un seguiment molt més directes sobre el funcionament, la qualitat i els resultats del servei.
Durant la defensa del dictamen, Homs ha remarcat que aquest sistema facilita una mena de cogovernança, amb més capacitat municipal per incidir en el desenvolupament del servei i en la resposta a les necessitats socials de la ciutat.
El servei residencial d'estada limitada, adreçat a persones en situació de sensellarisme, té actualment 18 places i registra una estada mitjana dels usuaris de 198 dies, una dada que evidencia que es tracta d'un recurs d'acompanyament temporal però sovint prolongat en el temps.
El cost màxim previst per al servei, aprovat en el seu moment pel ple municipal, és d'1.635.315 euros per a un període de quatre anys.
Debat polític: externalització o municipalització
Durant el debat, el regidor Jordi Trapé, del grup Fem Manresa, ha apuntat que, tot i la millora de model, l'ideal seria la gestió directa municipal dels serveis. Amb tot, ha expresat que el sistema actual continua sent una externalització, encara que amb més capacitat de control per part de l'administració local.
En resposta, Homs ha explicat que la xarxa de serveis socials bàsics sí que és de gestió municipal directa, però que els serveis específics acostumen a externalitzar-se perquè requereixen professionals altament especialitzats i equips tècnics amb experiència concreta en aquest tipus d'atenció.
Aquest model, segons la regidora, permet garantir qualitat assistencial i especialització sense renunciar a la supervisió pública.
Una única candidatura al procés d'assignació
El procés d'assignació del servei es va iniciar formalment amb l'aprovació de les bases i del plec tècnic el mes d'octubre de 2025. Posteriorment, es va obrir el període de presentació de sol·licituds, que va finalitzar el 27 de novembre. Durant aquest període només es va presentar una candidatura, la de la Fundació Germà Tomàs Canet, que va obtenir una puntuació de 176 punts sobre un màxim de 300 en la valoració tècnica realitzada pels serveis municipals.
El Comitè de Provisió de Serveis Socials ha avalat aquesta proposta aquest mateix mes de febrer, fet que ha permès elevar-la al ple municipal per a la seva aprovació definitiva.
També canvis en el servei de menjador social
Paral·lelament, el ple també ha aprovat un segon dictamen vinculat al servei de menjador social, i que gestionarà la Fundació Germà Tomàs Canet a les seves instal·lacions a la Llar Sant Joan de Déu, l'antic convent de les Saleses. Aquest servei disposarà de 20 places i, segons les dades municipals, la mitjana d'ocupació s'ha situat fins ara en 18 persones per àpat.
El recurs està pensat per a persones sense possibilitat de cuinar a casa, un perfil que sovint coincideix amb situacions de vulnerabilitat econòmica o exclusió residencial.
Un dispositiu integral d'atenció social
Els serveis es desenvolupen a l'antic convent de les Saleses, equipament on la fundació presta diferents recursos socials. A banda de l'allotjament temporal i del menjador social, l'espai també ofereix dutxes, servei de bugaderia i canvi de roba per a persones sense recursos.
Aquest conjunt de serveis configura un dispositiu integral d'atenció a persones en situació de vulnerabilitat severa, especialment aquelles que es troben en situació de sensellarisme o risc d'exclusió residencial.