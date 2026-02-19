Manresa exigeix mesures urgents per a la línia R4 de Rodalies després del caos a la xarxa

Aquest dijous, abans de l'inici del ple de febrer, l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, ha llegit una declaració institucional sobre la situació de la línia R4 de Rodalies subscrita per tots els grups municipals excepte Vox. El consistori denuncia la reiterada desinversió, els problemes de seguretat i la manca de fiabilitat del servei, que afecta diàriament milers de ciutadans de la ciutat i del Bages. L'objectiu és reclamar mesures estructurals al Ministeri de Transports i a ADIF, així com al Govern de la Generalitat, per garantir un servei ferroviari digne i segur.
Una situació insostenible que col·lapsa la mobilitat
Els darrers esdeveniments a la xarxa ferroviària catalana, amb descarrilaments, xocs de trens i tancaments puntuals de carreteres, han posat en evidència un problema crònic que afecta la vida quotidiana dels ciutadans. A Manresa, la línia R4 registra setmanes amb interrupcions constants, serveis alternatius de bus amb trajectes molt més llargs i una desinformació persistent sobre els horaris i incidències.
Segons la declaració institucional aprovada pels grups municipals, aquestes incidències no només generen molèsties, sinó que tenen un impacte directe sobre la vida laboral, familiar i personal dels usuaris. Cada any, centenars de milers d'hores es perden a causa de retards i cancel·lacions, afectant també l'activitat econòmica de la comarca.
Rodalies, un servei públic essencial
La línia R4 és una de les més transitades de la xarxa de Rodalies de Barcelona, amb més de 29 milions de viatgers anuals, uns 105.935 diaris en dies laborables. A Manresa, milers de persones depenen d'aquest servei per desplaçar-se cap a l'àrea metropolitana i Barcelona.
Els greus incidents dels darrers dies, incloent-hi la suspensió del servei i la pèrdua d'una vida humana, posen de manifest dècades de desinversió i manca de manteniment per part d'ADIF. L'Ajuntament denuncia un model de gestió allunyat del territori i incapaç de garantir seguretat, fiabilitat i dignitat a un servei públic essencial, qualificat recentment pel ministre de Transports d'Espanya com a "pèssim".
Reivindicacions de l'Ajuntament
La declaració aprovada reclama una resposta estructural i coordinada davant de la situació, i insta a les administracions a actuar amb inversions immediates. Els punts clau són:
- Denunciar la pèssima situació de la línia R4 i la desinversió crònica.
- Expressar la preocupació per la manca de seguretat i qualitat del servei, amb condol pel maquinista mort i suport a les persones ferides.
- Reclamar que Rodalies sigui considerada un servei públic essencial amb estàndards de seguretat i fiabilitat comparables a altres infraestructures crítiques.
- Exigir el traspàs real de Rodalies a la Generalitat, amb els recursos i inversions necessàries.
- Demanar al Ministeri de Transports i a ADIF:
- Complir el pla de Rodalies 2020-2030 amb la inversió prevista de 8.000 milions d'euros.
- Garantir informació única i coordinada en temps real, protocols de continuïtat i alternatives de mobilitat com la xarxa expres.cat.
Suport i consens polític
La declaració ha comptat amb el suport de tots els grups municipals de l'Ajuntament, excepte Vox, reflectint un consens ampli sobre la necessitat d'exigir solucions immediates. Els grups consideren que la situació actual no és fruit de cap episodi puntual, sinó de dècades de decisions polítiques que han deixat Rodalies fora de les prioritats de l'Estat.
Els signants alerten que, malgrat els plans de Rodalies 2020-2030 i algunes inversions iniciades pel govern central, el dèficit històric de manteniment i planificació encara es deixa notar en el dia a dia dels viatgers. L'Ajuntament insisteix que només amb una gestió coordinada i estructural es poden garantir condicions dignes i segures per als usuaris i treballadors del servei.
Impacte directe sobre la ciutadania i la comarca
Els problemes de la R4 afecten directament la mobilitat de Manresa i de la comarca del Bages. Milers de persones utilitzen la línia cada dia per anar a treballar, estudiar o desenvolupar activitats quotidianes. Els retards i cancel·lacions repercuteixen en hores perdudes, estrès acumulat i afecten també l'economia local.
L'Ajuntament recorda que Rodalies és un servei essencial per a la vertebració del país, i que els ciutadans no poden continuar assumint les conseqüències d'una infraestructura infrafinançada i mal gestionada. La declaració institucional insta a passar de la gestió reactiva de les incidències a un model que garanteixi inversions, seguretat i fiabilitat de manera continuada.
Compromís amb la seguretat i la qualitat
Els grups municipals de Manresa subratllen que la línia R4 ha de complir els estàndards de qualsevol infraestructura crítica, amb protocols d'emergència i informació clara per als usuaris. La declaració reclama que la seguretat, la fiabilitat i la qualitat del servei siguin prioritats estructurals, i que es treballi de manera coordinada entre Ajuntament, Generalitat i Estat per garantir un servei digne.