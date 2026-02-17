Jaume Duch visita Eurecat a Manresa i destaca el seu paper en la sobirania tecnològica europea

El conseller d'Unió Europea i Acció Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, ha visitat la seu d'Eurecat a Manresa per conèixer de primera mà l'impacte de les solucions tecnològiques que desenvolupa el centre en àmbits clau per a la sobirania estratègica europea. La trobada ha servit per posar de relleu projectes vinculats a la recuperació de matèries primeres essencials, la reutilització d'aigua o la descontaminació de sòls, així com el paper del centre en xarxes internacionals de cooperació en recerca i innovació.
Un centre referent en innovació i autonomia estratègica
La visita institucional ha permès al conseller aprofundir en la tasca d'Eurecat en més de 200 projectes consorciats d'R+D+I amb participació internacional, centrats en reptes globals com la sostenibilitat, la salut o la indústria avançada. El centre col·labora amb més de 500 organitzacions d'arreu del món i manté una àmplia xarxa de partners a Europa, Àsia, Iberoamèrica i altres regions.
Durant l'estada, Duch ha remarcat que "Eurecat és un centre tecnològic de referència a Catalunya i a Europa, que ajuda a reforçar la nostra autonomia estratègica en sectors que poden ser determinants". Segons el conseller, aquesta tasca és especialment rellevant en un context internacional que obliga a "guanyar múscul en àmbits com la recerca i la innovació". També ha subratllat la presència territorial del centre, que contribueix a vertebrar el país i a transformar el coneixement científic en competitivitat per a les empreses.
El director general d'Eurecat, Xavier López, ha destacat que la institució és un centre multidisciplinari amb capacitats en cinc grans àmbits -tecnologies digitals, sistemes ciberfísics, materials i processos de fabricació, ciències de la vida i tecnologies ambientals- que es combinen per donar resposta a reptes complexos de la societat i del teixit productiu.
Economia circular i tecnologies netes
La seu manresana d'Eurecat disposa d'infraestructures especialitzades en la integració de tecnologies ambientals orientades a la gestió de recursos com l'aigua, els sòls i els residus, així com en la creació de nous materials sostenibles. Aquest treball s'emmarca en els principis de l'economia circular, que poden permetre reduir fins a un 45% les emissions de gasos d'efecte hivernacle si s'apliquen als principals sistemes productius.
En aquest sentit, el centre ha iniciat el càlcul del guany ambiental derivat dels processos d'innovació mitjançant metodologies d'anàlisi del cicle de vida, amb l'objectiu de quantificar les emissions de diòxid de carboni evitades en cada projecte. Aquesta línia de treball busca generar dades que contribueixin a la mitigació del canvi climàtic.
D'altra banda, Eurecat impulsa el programa internacional Cassandra, amb el suport de més de 300 institucions, ONG i centres de recerca, incloent-hi organismes com l'OCDE o l'ONU. La darrera edició ha analitzat els impactes del canvi climàtic en la salut, la migració o la igualtat de gènere i ha posat en comú experiències de fòrums locals desenvolupats en 38 països de diverses regions del món.
Innovació en recursos hídrics i matèries primeres estratègiques
Un dels eixos centrals de la visita ha estat la presentació de les tecnologies desenvolupades a Manresa per a la recuperació i valorització de terres rares i altres matèries primeres fonamentals -com el liti, el magnesi, el níquel o el cobalt- a partir de residus. Aquestes iniciatives contribueixen a garantir el subministrament de recursos crítics, reduir l'impacte ambiental de l'extracció i avançar en la descarbonització industrial.
Entre els projectes destacats hi figura també Decideix, una iniciativa pionera a Europa orientada al desenvolupament d'eines de planificació per a la reutilització d'aigua com a font segura i fiable, especialment rellevant en un context marcat per l'impacte del canvi climàtic i la necessitat d'optimitzar els recursos hídrics.
La visita ha comptat amb la participació de representants institucionals i del centre tecnològic, entre els quals el vicepresident d'Eurecat, Francesc Santasusana; el director general, Xavier López; el director de l'Àrea de Sostenibilitat, Miquel Rovira; el director d'Afers Corporatius i Polítiques Públiques, Joan Guasch; el gerent a la Catalunya Central, Juanjo Martín, i el regidor delegat d'Empresa, Turisme i Coneixement de Manresa, Joan Vila.