Eurecat Manresa lidera un projecte per validar acers sostenibles en components clau d'automoció

El projecte europeu Safe&Clean, coordinat pel centre tecnològic Eurecat des de la seva seu de Manresa, vol demostrar la viabilitat industrial d'acers sostenibles amb baixes emissions de CO2 i alt contingut de material reciclat per a la fabricació de components de seguretat en el sector de l'automoció, garantint que compleixin els exigents estàndards de qualitat, resistència i seguretat que requereix aquesta indústria.
Acers sostenibles per a la seguretat del vehicle
L'acer continua sent un material essencial en la fabricació de vehicles gràcies al seu equilibri entre resistència mecànica, durabilitat i sostenibilitat. No obstant això, la transició cap a acers produïts amb rutes de baixes emissions de CO2 planteja reptes importants, especialment pel que fa al seu comportament en aplicacions crítiques de seguretat.
En aquest context, el projecte Safe&Clean té com a objectiu principal validar que aquests nous acers sostenibles poden utilitzar-se en components de seguretat moderna sense comprometre'n el rendiment. "L'adaptació a escala industrial de versions d'acers de baixes emissions requereix entendre molt bé el seu comportament en condicions crítiques", explica el coordinador del projecte i responsable de la Línia de Comportament Mecànic de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d'Eurecat, David Frómeta.
Proves en condicions reals i simulacions avançades
Per assolir aquest objectiu, el projecte desenvoluparà dos components de seguretat fabricats amb acers innovadors obtinguts mitjançant processos de producció amb baixes emissions de CO2. Aquestes peces seran sotmeses a simulacions numèriques avançades i a assajos en condicions reals per avaluar-ne múltiples propietats.
Entre els paràmetres analitzats hi haurà la conformabilitat del material, la resistència mecànica, el comportament davant la corrosió i la qualitat global de les peces. Els resultats es compararan amb els estàndards de seguretat actualment vigents al sector de l'automoció per verificar que els nous acers compleixen els requisits exigits.
Impacte del reciclatge i caracterització dels materials
Un altre eix central de Safe&Clean és l'anàlisi de l'impacte del reciclatge sobre les propietats dels acers. L'estudi permetrà entendre com influeixen els elements residuals procedents del material reciclat en la processabilitat i la manufacturabilitat dels acers sostenibles.
A més, el projecte treballarà en l'establiment de mètodes ràpids i eficients de caracterització dels materials, amb l'objectiu d'accelerar la seva validació i incorporació al mercat. Aquest coneixement és clau perquè la indústria pugui adoptar amb confiança aquests nous materials.
Seguretat, fatiga i integritat estructural
Les proves previstes també inclouran l'avaluació del comportament dels components en situacions de xoc, el rendiment davant la fatiga i la integritat estructural a llarg termini. Aquests assajos permetran assegurar que les peces fabricades amb acer sostenible mantenen els nivells de seguretat i fiabilitat requerits en un sector tan exigent com l'automoció.
Segons destaca la directora de la Unitat de Materials Metàl·lics i Ceràmics d'Eurecat, Montse Vilaseca, "generar dades fiables i demostrar la viabilitat d'aquests materials és clau per augmentar la confiança de la indústria i facilitar l'adopció d'acers de baixes emissions en el sector de l'automoció".
Un projecte alineat amb els objectius climàtics europeus
Safe&Clean contribueix directament als objectius de la Unió Europea de reducció d'emissions de gasos amb efecte d'hivernacle i promou una producció industrial més eficient en l'ús de recursos. El projecte dona suport a iniciatives estratègiques com el Clean Steel Partnership i el European Green Deal, que marquen el full de ruta cap a una indústria climàticament neutra l'any 2050.
Consorci internacional fins al 2028
El projecte, coordinat per Eurecat i iniciat el juliol d'aquest any, es desenvoluparà fins al desembre de 2028 i compta amb la participació de nou entitats europees. El consorci integra empreses de la indústria de l'acer i de l'automoció, així com centres de recerca i universitats, entre les quals hi ha Autotech Engineering Deutschland (Gestamp), Centro Ricerche Fiat, I2M, IDIADA, Istituto Italiano della Saldatura, la Universitat de Mondragon, SSAB, Salzgitter AG i la Universitat de Siegen.