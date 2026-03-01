Sallent acollirà una jornada sobre els CAE i el retorn econòmic dels estalvis energètics

L'Espai Cultural Fàbrica Vella de Sallent acollirà el pròxim dimecres 4 de març, de 2/4 de 4 a 5 de la tarda, una jornada informativa sobre els Certificats d'Estalvi Energètic (CAE, segons les sigles en castellà), una eina que permet obtenir una retribució directa pels estalvis aconseguits amb actuacions d'eficiència energètica.
La sessió està organitzada per la Xarxa d'Oficines per la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors del Bages, Berguedà i Moianès, en col·laboració amb la resta d'oficines del territori, i s'adreça especialment a empreses i professionals del sector instal·lador.
Què és un Certificat d'Estalvi Energètic?
El Certificat d'Estalvi Energètic (CAE) és un document que garanteix i acredita que, després de dur a terme una actuació d'eficiència energètica, s'ha aconseguit una millora real en el consum i, per tant, un estalvi energètic mesurable.
A tall d'exemple, si se substitueix una caldera antiga de gas per un sistema d'aerotèrmia, es realitza un estudi comparatiu entre el consum energètic anterior i el posterior a la intervenció. A partir d'aquest procediment, es valora i es verifica si l'actuació ha generat un estalvi efectiu en la situació final. Aquest estalvi és el que pot donar lloc a l'obtenció d'un CAE.
Més enllà del certificat, des de l'organització remarquen que la millora de l'eficiència energètica també comporta una reducció directa del consum i, en conseqüència, una disminució de la factura energètica, fet que incrementa el retorn econòmic global de la inversió.
Una eina per recompensar l'esforç en eficiència
Segons Laura Solé, tècnica de l'Oficina de Transició Energètica del Bages del Gremi d'Instal·ladors, "el pilar inicial de la transició energètica és l'eficiència i l'estalvi, i el mercat de certificats d'estalvi energètic és la millor eina per recompensar monetàriament l'esforç econòmic dels particulars i empreses que duen a terme actuacions d'estalvi energètic, i aquest mercat ha vingut per quedar-se".
Solé afegeix que "aquesta jornada és fonamental perquè empreses, particulars i entitats locals coneguin com funciona aquest nou mercat i se'n puguin beneficiar".
Un cicle de jornades arreu de la Catalunya Central
La Xarxa d'Oficines per la Transició Energètica del Gremi d'Instal·ladors ja ha organitzat diverses jornades divulgatives per explicar què és un CAE, com s'aplica i quin és el seu funcionament a diferents punts de la Catalunya Central. Se n'han fet a Puigcerdà, Solsona, Berga, Cardona i Manresa, i la pròxima cita serà a Sallent.
La jornada tindrà lloc el dimecres 4 de març a partir de 2/4 de 4 de la tarda a l'Espai Cultural Fàbrica Vella. Les persones interessades poden formalitzar la inscripció mitjançant l'enllaç Formació Febrer - Juny 2026 o enviant un correu electrònic a otebages@gbb.cat. També es pot demanar més informació al telèfon 621 18 07 21.