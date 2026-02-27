El Bages impulsa una experiència de turisme accessible a les tines de la Vall del Flequer

El Bages ha fet un pas endavant en la promoció del turisme accessible amb la presentació d'una activitat adaptada a persones amb mobilitat reduïda en un dels punts del Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i l'Obac. La iniciativa consisteix en una sortida accessible per l'itinerari de les tines de la Vall del Flequer, un dels espais més emblemàtics del territori, que culmina amb un tast de vins de la DO Pla de Bages i productes gastronòmics locals.
La proposta vol demostrar que el patrimoni natural i cultural del Bages pot ser gaudit per tothom i que hi ha itineraris adaptats -amb suport professional o de manera autònoma amb instruments específics- que permeten descobrir la riquesa paisatgística de la comarca.
Natura i pedra seca a l'abast de tothom
L'activitat es desenvolupa a l'entorn de les tines de la Vall del Flequer, construccions de pedra seca vinculades a l'activitat vitivinícola històrica del territori i integrades en un mosaic agroforestal característic del parc natural. Aquest conjunt patrimonial es converteix així en escenari d'una experiència inclusiva que uneix natura, cultura i enoturisme, alhora que dona a conèixer la Ruta del Vi DO Pla de Bages.
L'objectiu de la sortida és donar visibilitat a les possibilitats reals de fer itineraris amb cadira de rodes convencional o amb cadira Joelette -segons les necessitats de cada persona-, equips dissenyats per recórrer camins amb pendents o irregularitats i facilitar l'accés a entorns naturals.
Un servei gratuït gestionat des de la Casa Nova de l'Obac
El servei de cadira adaptada forma part de l'oferta d'accessibilitat de la Xarxa de Parcs Naturals de la Diputació de Barcelona. En el cas del Bages, la gestió es fa a través de l'equipament de la Casa Nova de l'Obac, situat dins el parc natural.
La cadira Joelette s'ofereix sempre amb guiatge professional. L'empresa gestora aporta un portador principal, mentre que és necessària la col·laboració de les persones del grup per facilitar el recorregut. Només en casos excepcionals es pot accedir sense guia, sempre que s'acrediti formació o experiència prèvia en el seu ús i es disposi d'una assegurança de responsabilitat civil.
Les persones interessades a sol·licitar el servei han de seguir el procediment establert per la Xarxa de Parcs, disponible al web de la Diputació de Barcelona, i tramitar la petició a través de l'equipament del parc natural.
Turisme inclusiu i dinamització econòmica
Aquesta acció s'emmarca en l'aposta conjunta de Bages Turisme, el Geoparc Mundial UNESCO de la Catalunya Central i la Ruta del Vi DO Pla de Bages per generar productes turístics accessibles que reforcin la competitivitat de la destinació.
La proposta no només vol comunicar al públic final que el Bages disposa d'opcions adaptades, sinó també animar agències, guies locals i empreses especialitzades a incorporar aquestes activitats a la seva oferta. Les experiències poden incloure tastos de vins, interpretació del territori, serveis en diferents idiomes i adaptacions personalitzades segons les necessitats dels participants.
L'itinerari de les tines es presenta com un exemple representatiu del potencial del territori: un recorregut envoltat de bosc mediterrani, patrimoni singular de pedra seca i un paisatge que explica segles d'interacció entre natura i pagesia. Fer-lo accessible significa ampliar-ne l'abast i posar en valor un patrimoni que pertany a tothom.
Compromís amb la igualtat d'oportunitats
El conseller comarcal de Turisme del Bages, Eduard Mata, ha destacat la importància d'aquesta iniciativa i ha afirmat que "és important que tothom pugui gaudir del nostre patrimoni natural i cultural amb igualtat d'oportunitats. Fer accessibles itineraris com el de les tines de la Vall del Flequer no només amplia l'oferta turística, sinó que reforça el compromís del territori amb una manera de fer més inclusiva, responsable i connectada amb les persones".