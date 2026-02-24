Bages Turisme impulsa un famtrip amb professionals del sector MICE per promocionar la comarca

Bages Turisme ha organitzat per quart any consecutiu un viatge de familiarització (famtrip) amb una vintena de professionals del sector del turisme de reunions, incentius i esdeveniments (segment MICE), amb l'objectiu de donar a conèixer de primera mà l'oferta de la comarca i el seu potencial com a destinació per a esdeveniments corporatius.
La iniciativa ha connectat destinacions del territori amb compradors especialitzats, que han pogut conèixer diversos espais singulars i recursos patrimonials en una jornada intensa pensada per mostrar experiències diferencials vinculades al Bages.
Un recorregut per espais emblemàtics
La jornada va començar a El Vilar de la Duquessa, a Cardona, on els assistents van ser rebuts amb un cafè de benvinguda i van visitar aquest espai amb capacitat per acollir reunions d'empresa i esdeveniments professionals. Tot seguit, el grup es va desplaçar fins a la Muntanya de Sal de Cardona, on va fer una visita exprés a l'interior d'aquest recurs patrimonial únic al món, destacat pel seu atractiu com a escenari d'experiències singulars.
El dinar va tenir lloc al restaurant Cal Miliu, a Rajadell, amb un menú elaborat amb producte local i maridat amb vins de la DO Pla de Bages. La proposta gastronòmica va posar en relleu la importància de la cuina de proximitat com a element diferencial en l'organització d'esdeveniments al territori.
A la tarda, la visita va continuar a Oller del Mas, celler i espai per a esdeveniments que combina patrimoni històric, entorn natural i oferta enoturística, tres actius especialment valorats pel sector MICE.
Estratègia per posicionar el Bages
La promoció del turisme d'esdeveniments és una de les prioritats del Pla Estratègic de Bages Turisme. En els darrers anys, l'ens ha treballat per estructurar l'oferta i projectar-la a possibles clients, aprofitant la proximitat amb Barcelona i la presència d'atractius de gran capacitat d'atracció com Montserrat, Cardona, Món Sant Benet o Manresa.
El turisme d'esdeveniments contribueix a desestacionalitzar la demanda, incrementar l'activitat empresarial entre setmana i reforçar la cadena de valor amb proveïdors locals compromesos amb la sostenibilitat.
El conseller comarcal de Turisme, Eduard Mata, ha destacat que "els famtrips són una eina clau per posicionar el Bages dins el mercat del turisme de reunions i esdeveniments. Ens permeten mostrar sobre el terreny els nostres actius diferencials i generar oportunitats reals de negoci per al teixit turístic de la comarca".