Guia de la Setmana Santa 2026 a Manresa: dates, processons i novetats

Manresa ja té a punt la programació de la Setmana Santa 2026, que combinarà actes tradicionals, concerts i diverses exposicions al Centre Històric de la ciutat. El programa arrencarà el 26 de març amb el pregó a l'Auditori de la Plana de l'Om i culminarà el 3 d'abril amb la tradicional processó del Divendres Sant, un dels moments més solemnes i participats de la celebració.
El pregó donarà el tret de sortida als actes
La programació començarà oficialment el dijous 26 de març a les 8 del vespre a l'Auditori de la Plana de l'Om amb el pregó de la Setmana Santa. Enguany anirà a càrrec de l'escriptor i odontòleg Josep Borrell Vilanova.
Durant l'acte també es farà el lliurament del títol de Confrare Major a Jose Luis Cornejo Romero, en reconeixement a la seva trajectòria vinculada a l'organització de la processó del Divendres Sant.
Aquest primer acte servirà per donar el tret de sortida a una programació que, durant diversos dies, omplirà la ciutat d'activitats culturals i religioses vinculades a aquesta tradició.
La Festa del Banderer i el concert de Rams
El programa continuarà el diumenge 29 de març, Diumenge de Rams, amb la Festa del Banderer. Durant el matí, els Armats de Manresa desfilaran per diversos carrers de la ciutat, una de les imatges més característiques d'aquesta celebració.
La jornada es completarà a la tarda amb el Concert de Setmana Santa de la Unió Musical del Bages, que tindrà lloc a les sis al Teatre Conservatori. Les entrades es poden adquirir a través del web de venda d'entrades del Kursaal o bé una hora abans de l'inici del concert a les taquilles del teatre.
La Processó del Silenci, primer gran acte solemne
La mateixa jornada de Diumenge de Rams acollirà també un dels primers moments destacats de la Setmana Santa manresana: la Processó del Silenci. Aquesta processó sortirà a les 8 del vespre de la Basílica de Santa Maria de la Seu i recorrerà els carrers del Centre Històric en un ambient de recolliment i solemnitat.
Exposicions de passos durant tota la setmana
Durant els dies previs al Divendres Sant, diferents confraries de la ciutat també exposaran els seus passos perquè puguin ser visitats pel públic. El pas de la Verge de l'Esperança Macarena es podrà veure del 27 de març al 3 d'abril a la mateixa basílica de la Seu. Per la seva banda, el pas de la Confraria de la Bona Mort s'exposarà els dies 1 i 2 d'abril a la Casa Rius Pastor. Finalment, la Confraria del Natzarè mostrarà el seu pas el mateix matí del Divendres Sant a Ca la Buresa.
El Divendres Sant, dia central de la celebració
El 3 d'abril serà el dia central de la Setmana Santa manresana amb els actes del Divendres Sant. La jornada començarà amb l'exposició dels passos i el tradicional viacrucis. A la tarda, a les 6, la plaça Sant Domènec acollirà la representació de la Dansa de la Mort.
A partir de les 8 del vespre tindrà lloc la Processó del Divendres Sant, que sortirà de la basílica de la Seu després del tradicional Notice Templum dels Armats. El recorregut pels carrers del Centre Històric culminarà amb l'arribada de la processó novament a la basílica, en un dels moments més emotius de la celebració.
Un final amb saetas i la trobada dels passos
La processó es clourà amb diversos moments de gran càrrega simbòlica i emotiva. Entre aquests, el cant de saetas i la trobada final entre el Sant Crist i la Verge de l'Esperança Macarena a l'arribada a la basílica de la Seu. Amb aquest acte final es donarà per tancada la programació de Setmana Santa a la ciutat.
Els actes estan organitzats per l'Agrupació d'Entitats de Setmana Santa de Manresa i la basílica de la Seu, amb el suport de l'Ajuntament de Manresa. La programació vol combinar el component religiós amb activitats culturals i musicals, mantenint una de les tradicions més arrelades al calendari festiu de la ciutat.