Correus Manresa: repartir en moto amb crosses i pendent d'una operació

La secció sindical de CGT Correus Bages-Berguedà ha denunciat públicament l'alta mèdica concedida a un carter de repartiment en moto de la Unitat de Repartiment de Manresa que, segons el sindicat, encara està pendent d'una operació de tíbia i peroné i es desplaça amb crosses.
Segons ha informat el sindicat, l'Institut Català d'Avaluacions Mèdiques (ICAM) va donar l'alta mèdica al treballador el passat dilluns. El carter, adscrit al torn de tarda de la unitat de repartiment de Manresa, es va reincorporar al seu lloc de treball l'endemà, 26 de maig, a 2/4 de 3 del migdia.
La CGT assegura que el treballador encara presenta problemes de mobilitat i considera que no es troba en condicions físiques adequades per desenvolupar les seves funcions habituals de repartiment en moto.
En un comunicat, la secció sindical qualifica la situació d'"inadmissible" i denuncia que s'obligui el treballador a reincorporar-se "sense garanties de seguretat ni de dignitat laboral".
El sindicat reclama que es revisi la situació mèdica del carter i defensa que pugui completar la recuperació abans de tornar a l'activitat laboral habitual.