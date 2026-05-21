Nou conflicte sindical a Casa Mas enmig de denúncies per repressió i antecedents d'assetjament

CCOO ha denunciat l'acomiadament d'una delegada sindical del comitè d'empresa de Casa Mas, la companyia de menjar preparat amb seu a Sallent, i considera que es tracta d'un cas de "persecució sindical". Segons el sindicat, l'empresa ha justificat l'acomiadament argumentant que la treballadora va accedir amb "roba de carrer" a la zona industrial de la planta, una explicació que CCOO qualifica d'"excusa" per apartar una representant sindical escollida recentment.
Els fets arriben poc després d'unes darreres eleccions sindicals parcials celebrades a l'empresa per cobrir sis vacants del comitè d'empresa. En el procés de convocatòria de les eleccions, la treballadora, que ja era delegada del sindicat, es va presentar encapçalant la llista de CCOO, però poc després, encar4a en campanya, va ser acomiadada. CCOO va obtenir dos representants, entre elles la treballadora acomiadada, però l'empresa es nega a reconèixer els resultats.
Davant aquesta situació, el sindicat ha convocat una concentració de protesta aquest divendres a les 9 del matí davant l'Oficina de Treball de Manresa, al carrer Verge de l'Alba, on se celebra una reunió de conciliació, sota el lema Prou repressió sindical. CCOO reclama la readmisió de la treballadora i l'acceptació del resultat de les eleccions sindicals.
CCOO veu una represàlia sindical
Des de CCOO consideren que l'acomiadament no respon a motius disciplinaris reals sinó a una voluntat de represaliar l'activitat sindical dins l'empresa. El sindicat denuncia que la direcció de Casa Mas manté una actitud hostil envers la representació dels treballadors i assegura que defensarà el cas per totes les vies legals i sindicals possibles.
La mobilització convocada a Manresa vol visibilitzar el conflicte laboral i denunciar el que consideren un atac als drets sindicals dins una empresa amb centenars de treballadors i una forta implantació al territori.
L'any 2023, aquesta delegada ja va ser acomiadada juntament amb cinc treballadores més per promoure eleccions sindicals al centre de treball que Casa Mas tenia a Castellterçol. Arran de la demanda presentada pel sindicat, va haver de ser readmesa i l'abril d'aquest any ha estat acomiadada de nou, junt amb dues companyes més, després d'encapçalar la llista d'un nou procés electoral, aquest cop al centre de treball de Sallent.
Antecedents judicials per assetjament laboral
Casa Mas ja havia estat objecte de resolucions judicials relacionades amb vulneracions de drets laborals. L'octubre de 2025, el Jutjat Social número 1 de Manresa va condemnar l'empresa a indemnitzar amb 7.500 euros un treballador en considerar provat un cas d'"assetjament laboral continuat" i "tracte degradant", que vulnerava els seus drets fonamentals.
La sentència recollia testimonis que descrivien humiliacions públiques, atribució de tasques inferiors a la categoria professional i impediments perquè el treballador pogués accedir a complements salarials. La jutgessa va concloure que existia una situació de "menyscabament i humiliació de forma continuada i recurrent" i va obligar l'empresa a cessar aquestes pràctiques.
Dos mesos després d'abonar la indemnització i sense presentar recurs contra la sentència, Casa Mas va acomiadar aquest mateix treballador mentre es trobava de baixa per depressió i ansietat derivades de la situació laboral denunciada. L'acomiadament també ha estat impugnat judicialment i el treballador reclama que sigui declarat nul.
Una empresa en expansió
Casa Mas és una empresa de menjar preparat fundada a Castellterçol i traslladada des de finals de 2022 a una nova planta de 35.000 metres quadrats al polígon Plans de la Sala de Sallent. La companyia distribueix productes preparats a supermercats i grans superfícies i ha experimentat un important creixement en els darrers anys.
El 2024, l'empresa va incrementar la seva facturació fins als 55 milions d'euros, un 8% més que l'any anterior. També ha rebut reconeixements empresarials al territori, com el premi Promoció del Territori atorgat pel CETIM al seu fundador i director general, Sebastià Mas.