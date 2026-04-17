Sallent: tres anys combatent la soledat a través de l'esport

El projecte intergeneracional de Sallent s'ha consolidat com una iniciativa comunitària de referència per promoure el benestar físic i emocional de la població a través de l'activitat física compartida. El programa, que enguany arriba a la seva tercera edició, connecta joves i persones grans amb un doble objectiu: fomentar hàbits saludables i combatre la soledat no volguda, especialment entre la gent gran.
Activitat física i vincles entre generacions
La iniciativa està impulsada pel Grup d'Agents de Salut Comunitària (ASACO) de Sallent, integrat pel CAP, l'Ajuntament, l'Agència de Salut Pública de Catalunya, l'Institut Llobregat -a través del Programa de Formació i Inserció (PFI)-, el Centre Cívic i diverses entitats i persones del municipi.
El projecte es concreta en sessions esportives que tenen lloc dos dies a la setmana al Parc de Salut de Sallent, situat davant del CAP. Les activitats combinen caminades per l'entorn, exercicis amb les màquines del parc i estiraments finals, en un format pensat per afavorir la participació i la interacció entre generacions.
Els professionals del CAP són els encarregats de prescriure l'activitat a les persones grans, mentre que els joves participants -prèviament formats per una fisioterapeuta i guiats pel professorat- condueixen les sessions i donen suport als participants. Aquest acompanyament facilita la creació de vincles personals i reforça el component emocional del projecte.
Impacte positiu i alta satisfacció
Les avaluacions de les dues primeres edicions del programa (cursos 2023-2024 i 2024-2025) evidencien resultats molt positius. Entre les persones grans s'ha detectat una millora significativa del benestar emocional, amb un pas de situacions de malestar a nivells més elevats de benestar, així com un augment de l'activitat física.
També s'ha constatat una major consciència sobre el risc de soledat, un factor clau per poder abordar aquesta problemàtica. El grau de satisfacció és molt alt, amb una puntuació de 9,5 per part de la gent gran i de 8,79 entre els joves participants.
A més, destaca la continuïtat en la participació: el 92% de les persones grans consideren l'activitat adequada o molt adequada, i moltes han repetit en diferents edicions del projecte des del seu inici el 2023.
Un model basat en el treball en xarxa
El projecte exemplifica el valor del treball coordinat entre àmbits com la salut, l'educació i l'administració local. Aquesta col·laboració permet impulsar accions que van més enllà de l'atenció assistencial i incorporen una mirada comunitària per millorar la qualitat de vida de la ciutadania.