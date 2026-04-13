UManresa lidera el front universitari per erradicar l'estigma en la salut mental

Mig centenar de persones van participar el passat divendres en la segona edició de la Jornada Intercàtedres d'UManresa, una iniciativa impulsada per la Universitat de Vic - Universitat Central de Catalunya (UVic-UCC) a través de les càtedres de Manresa de Salut Mental, Lideratge en Valors i Simulació i Seguretat del Pacient, amb la col·laboració de la Fundació Althaia. La trobada s'ha centrat enguany en l'estigma associat a la salut mental i la necessitat de transformar els models d'atenció.
Crida a transformar el sistema des dels valors
Una de les principals conclusions de la jornada ha estat la necessitat d'un compromís actiu dels professionals per canviar la cultura de les organitzacions i avançar cap a models més inclusius. El director acadèmic de la Càtedra de Lideratge en Valors, Valentí Martínez, va advertir que la reflexió "no es pot quedar en un exercici aïllat", sinó que ha de traduir-se en accions concretes.
Els participants van coincidir que la lluita contra l'estigma ha de basar-se en quatre valors fonamentals: dignitat, humilitat, empatia i confiança. Aquests principis es consideren clau per garantir una atenció respectuosa i segura, així com per generar espais on els pacients se sentin còmodes per expressar-se sense por a ser jutjats.
L'estigma, un obstacle per a la recuperació
La directora de Salut Mental d'Althaia, Àurea Autet, va alertar que l'estigma pot tenir un impacte més gran que la mateixa malaltia. En la mateixa línia, el director d'ObertaMent, Miquel Juncosa, va defensar la necessitat d'impulsar accions transversals que incideixin tant en la societat com en els professionals per modificar actituds i pràctiques.
Entre les propostes, es va destacar la importància de la formació, la transformació dels serveis cap a models centrats en la recuperació i la visibilització de casos d'èxit per combatre prejudicis.
Testimonis en primera persona i mirada crítica al sistema
La jornada va incloure una taula rodona amb testimonis en primera persona, com l'exalcalde de Badalona Àlex Pastor i el fotoperiodista Santi Roset, que van compartir les seves experiències amb l'estigma. Tots dos van coincidir en la necessitat de més empatia i sensibilitat en l'atenció sanitària.
La professional Rosa Giralt va aportar una visió més global, destacant els avenços en la visibilització de la salut mental i la importància d'aprofitar les xarxes i els nous canals de comunicació per continuar avançant.
La simulació, eina per detectar actituds inconscients
La jornada es va completar amb una activitat pràctica basada en la simulació, organitzada per la Càtedra de Simulació i Seguretat del Pacient. Aquesta metodologia permet als professionals identificar comportaments i actituds inconscients i reflexionar sobre com millorar l'atenció.
Segons Carmen Gomar, aquest tipus d'exercicis afavoreixen l'autoconeixement i contribueixen a introduir canvis reals en la pràctica assistencial.