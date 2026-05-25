El Consorci del Bages impulsa una campanya per fomentar una millor separació de residus

El Consorci del Bages per a la gestió de residus ha posat en marxa una nova campanya de sensibilització ciutadana sota el lema Fer-ho bé val la pena, amb l'objectiu de fomentar una correcta separació dels residus i promoure actituds cíviques a la via pública. La campanya es difon a través dels mitjans de comunicació del territori i de diversos suports publicitaris instal·lats als carrers i als busos interurbans.
La iniciativa posa l'accent en la necessitat de separar bé els residus des de casa i dipositar-los al contenidor o cubell corresponent. També recorda la importància de mantenir nets els espais públics, evitant deixar deixalles al terra o malmetre les tapes dels contenidors.
Escenes per mostrar les conseqüències de reciclar bé o malament
La campanya utilitza il·lustracions per comparar diferents situacions derivades d'una bona o una mala gestió dels residus. Així, es mostra com la matèria orgànica correctament separada es pot convertir en compost, mentre que les deixalles mal dipositades o els contenidors forçats generen brutícia i deteriorament als carrers.
També s'hi expliquen quins recipients són els més adequats per facilitar la separació de residus dins les llars i fomentar hàbits més sostenibles en el dia a dia.
Servei a 35 municipis del Bages i el Moianès
El Consorci del Bages per a la gestió de residus, amb seu al Parc Ambiental de Bufalvent de Manresa, dona servei de recollida i tractament de residus a 35 municipis del Bages i el Moianès.
Cada any gestiona prop de 80.000 tones de residus. Els materials que arriben a través de la recollida selectiva poden ser reciclats o valoritzats, mentre que els que es llencen a la fracció resta acaben a l'abocador, sense possibilitat de reutilització.
Amb aquesta nova acció comunicativa, el Consorci vol reforçar la conscienciació ciutadana sobre la importància de reciclar correctament i cuidar l'espai públic.