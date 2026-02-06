Sant Salvador de Guardiola activa els contenidors tancats per millorar el reciclatge

Sant Salvador de Guardiola posarà en marxa aquest dilluns, 9 de febrer, el sistema de contenidors tancats, culminant així el procés d'implantació del nou model de gestió de residus impulsat pel Consorci del Bages. El canvi arriba després de mesos de treball informatiu, repartiment de material i accions de sensibilització ambiental al municipi.
Mesos de preparació i informació a la ciutadania
L'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola culmina aquest febrer el desplegament del sistema de contenidors tancats, un model que ja funciona en altres municipis de la comarca amb l'objectiu de millorar els índexs de reciclatge. El nou sistema entrarà en funcionament el pròxim dilluns 9 de febrer, després d'un procés previ centrat en la informació i la preparació de la ciutadania.
Durant les darreres setmanes, el consistori ha organitzat diverses xerrades informatives adreçades als veïns per explicar el funcionament del nou model i resoldre dubtes. Paral·lelament, s'ha fet el repartiment dels kits de reciclatge, que inclouen el bujol per a la fracció orgànica i la targeta identificativa necessària per obrir els contenidors.
Un 80% de kits ja recollits
Segons dades facilitades pel Consorci del Bages per a la Gestió de Residus, el 80% de les llars del municipi ja han recollit el seu kit, una xifra que es considera satisfactòria i alineada amb els percentatges habituals en altres municipis on s'ha implantat aquest sistema. Des del Consorci es destaca que aquesta dada és clau per garantir un bon inici del nou model i facilitar l'adaptació de la població.
Sensibilització ambiental i coneixement del procés
Més enllà de les sessions informatives, el procés d'implantació ha inclòs accions de sensibilització ambiental, com la visita al Parc Ambiental de Bufalvent. Aquesta activitat va permetre als participants conèixer de primera mà el tractament dels residus i entendre la importància de separar correctament les diferents fraccions. La iniciativa va tenir una bona acollida i va servir per reforçar el missatge sobre la necessitat d'avançar cap a un model de gestió més sostenible.
Un nou pas cap als objectius europeus
Els contenidors ja estan instal·lats als diferents punts del municipi i a punt per començar a funcionar. Amb aquest canvi, Sant Salvador de Guardiola vol incrementar els percentatges de reciclatge, reduir la fracció resta i acostar-se als objectius marcats per la Unió Europea en matèria de residus.
L'Ajuntament és conscient que els primers dies poden comportar algunes incidències o molèsties, habituals en processos d'aquest tipus. En aquest sentit, es compromet a donar resposta ràpida a les possibles problemàtiques i a acompanyar la ciutadania durant el període d'adaptació.