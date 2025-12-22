Súria instal·la quatre contenidors específics per recollir restes vegetals de les hortes

L'Ajuntament de Súria ha instal·lat aquest desembre quatre contenidors metàl·lics destinats exclusivament a la recollida de restes vegetals procedents de les hortes. Els nous punts se sumen al contenidor habitual situat a l'aparcament públic de la zona industrial Abadal i responen a la necessitat d'oferir alternatives a la crema de residus vegetals, actualment restringida per la legislació vigent.
Quatre nous punts de recollida repartits pel municipi
Els quatre contenidors instal·lats per l'Ajuntament de Súria estaran operatius fins a mitjan gener i tenen com a objectiu facilitar la gestió adequada de les restes vegetals generades a les hortes del municipi. Les ubicacions escollides són l'entorn de les Pistes de l'Escorxador, l'entorn de la Fàbrica Vella, el carrer Lluís Millet -amb accés des del carrer Pius Macià- i el pàrquing de Cal Reguant.
Aquests punts permeten apropar el servei als espais d'horta i evitar desplaçaments innecessaris, alhora que contribueixen a una millor gestió dels residus orgànics d'origen vegetal.
Ús exclusiu per a residus d'horta
L'Ajuntament recorda que aquests contenidors estan destinats únicament a les restes vegetals procedents de les hortes. No són, per tant, utilitzables ni per a empreses de jardineria ni per a particulars amb pati o jardí, que ja disposen d'altres canals específics per gestionar aquest tipus de residus.
Així mateix, als contenidors no s'hi poden llençar pedres, terra ni residus barrejats amb envasos o plàstics, amb l'objectiu de garantir una correcta gestió posterior del material recollit.
Adaptació a la normativa vigent
La instal·lació d'aquests contenidors ha estat gestionada per l'àrea municipal de Medi Ambient com a resposta a la prohibició de cremar restes vegetals derivada de l'aplicació de la Llei estatal de residus i sòls contaminants. Segons la normativa actual, només les explotacions agràries poden cremar restes vegetals, i sempre prèvia comunicació de crema.
Amb aquesta mesura, el consistori vol oferir una alternativa pràctica i respectuosa amb el medi ambient, alhora que facilita el compliment de la legislació vigent per part de les persones que treballen les hortes del municipi.