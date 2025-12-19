L'Arxiu Municipal de Súria rep tres fotografies aèries històriques de gran format

L'Arxiu Municipal de Súria ha incorporat recentment als seus fons tres fotografies aèries de gran format, datades entre les dècades de 1920 i 1950, que permeten documentar l'evolució urbanística i territorial del municipi en un període clau de la seva història. Les imatges han estat donades per Lídia Fuentes i Tudela i una d'elles ja ha estat restaurada per garantir-ne la conservació.
Un testimoni visual d'un període clau de la història de Súria
Les tres fotografies aèries aporten una visió privilegiada de Súria durant unes dècades marcades pel creixement urbanístic i demogràfic del municipi, estretament lligat a l'explotació de la potassa. Les imatges permeten observar tant l'evolució general del nucli urbà com la transformació d'alguns indrets concrets del terme municipal, en un moment en què la vila va experimentar canvis profunds en la seva estructura i configuració.
La qualitat i la resolució de les fotografies converteixen aquest conjunt documental en un material de gran valor històric i patrimonial, tant per a la recerca com per a la divulgació. Aquest tipus de documents permeten contextualitzar millor els processos de transformació del territori i ajuden a comprendre com s'ha configurat el paisatge urbà i industrial actual.
Restauració per garantir la conservació del patrimoni
Una de les tres fotografies donades ha estat restaurada i netejada per iniciativa de l'àrea de Cultura de l'Ajuntament de Súria, amb l'objectiu de facilitar-ne la conservació i eliminar les deficiències provocades pel pas del temps. La intervenció ha permès estabilitzar el suport i millorar la llegibilitat de la imatge, assegurant-ne la preservació a llarg termini.
Els treballs de restauració han anat a càrrec de Montserrat Puchades, de l'empresa especialitzada Montart Restorer, amb seu a Manresa. Segons ha informat el consistori, la voluntat municipal és poder restaurar les altres dues fotografies al llarg de l'any vinent, de manera que el conjunt quedi plenament preservat i disponible per a futures consultes.
Una donació que reforça els fons de l'Arxiu Municipal
La incorporació d'aquestes tres fotografies aèries s'afegeix a altres donacions rebudes per l'Arxiu Municipal de Súria en els darrers anys per part de particulars i entitats. Aquestes aportacions contribueixen de manera significativa a la recuperació, la conservació i la difusió del patrimoni documental de la vila, ampliant els recursos disponibles per conèixer el passat del municipi.
Des de l'Ajuntament es valora positivament la implicació de la ciutadania en la preservació de la memòria col·lectiva, ja que les donacions permeten recuperar documents que, en molts casos, tenen un valor històric que va més enllà de l'àmbit privat.
Un arxiu integrat a la xarxa de la Diputació
L'Arxiu Municipal de Súria forma part del Programa de Manteniment de la Xarxa d'Arxius Municipals de la Diputació de Barcelona des de l'any 2010. Aquesta integració garanteix el suport tècnic i professional necessari per a la correcta gestió, conservació i difusió dels fons documentals municipals.