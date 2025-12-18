El campanar del Roser de Súria tornarà a sonar gràcies als pressupostos participatius

El campanar de l'església del Roser, al Poble Vell de Súria, tornarà a sentir-se a partir d'aquest divendres 19 de desembre. La recuperació del toc de campanes és una iniciativa impulsada per l'Associació de Veïns del Poble Vell dins dels pressupostos participatius de l'Ajuntament, un programa que permet a les entitats veïnals decidir millores concretes per als seus barris.
Recuperació del toc de campanes
La posada en marxa del campanar serà possible gràcies a la instal·lació d'un dispositiu automàtic que regularà el toc de campanes. Aquest sistema ha estat pensat per compatibilitzar la recuperació d'un element patrimonial i identitari del barri amb el descans del veïnat, ja que romandrà inactiu durant l'horari nocturn.
L'Ajuntament de Súria ja ha informat la parròquia de Sant Cristòfol sobre aquesta iniciativa, impulsada des de l'àmbit veïnal en el marc dels pressupostos participatius, que permetrà tornar a escoltar un so tradicional molt arrelat al Poble Vell i que feia temps que havia desaparegut del dia a dia del barri.
Altres actuacions al barri
La recuperació del toc de campanes no és l'única proposta presentada per l'Associació de Veïns del Poble Vell en el marc dels pressupostos participatius. L'entitat també ha sol·licitat la millora de la il·luminació de l'aparcament públic situat a la carretera de Sant Salvador, una actuació que actualment es troba en curs d'implementació.
Aquestes propostes responen a necessitats detectades directament pel veïnat i tenen com a objectiu millorar tant la qualitat de vida com la funcionalitat dels espais públics del barri.
Els pressupostos participatius
Els pressupostos participatius de l'Ajuntament de Súria tenen com a finalitat finançar millores proposades per les associacions de veïns de la vila. Cada entitat veïnal decideix amb plena autonomia quina actuació considera més necessària per al seu barri, d'acord amb els criteris establerts en el programa municipal.
A banda de fer possibles actuacions concretes, els pressupostos participatius també busquen reforçar el paper de les associacions de veïns com a entitats representatives dels barris i com a interlocutores amb l'Ajuntament. D'aquesta manera, es fomenta la participació ciutadana i la implicació directa del veïnat en la definició de les polítiques de proximitat.
Coordinació tècnica municipal
Els projectes que es financen a través dels pressupostos participatius són coordinats pels serveis tècnics de l'àrea d'Urbanisme de l'Ajuntament de Súria, que s'encarreguen de garantir la viabilitat tècnica de les actuacions i la seva correcta execució.