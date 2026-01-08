L'Alcalde als Barris arribarà al Barri Antic el 14 de gener

L'alcalde Marc Aloy i el regidor d'Acció Comunitària Lluís Vidal Sixto dedicaran la jornada del 14 de gener al Barri Antic de Manresa. Serà en el marc de la iniciativa L'Alcalde als Barris i des de primera hora del matí i fins a la tarda, visitaran comerços, escoles, equipaments i entitats del barri. Tal com ja han fet en els altres barris de la ciutat als quals han dedicat tota una jornada, el dia acabarà a 2/4 de 6 de la tarda amb una trobada oberta als veïns del barri al local d'Òmnium Bages-Moianès (c/ Sobrerroca, 38).
La jornada al Barri Antic forma part de la iniciativa L'Alcalde als Barris. La proposta permet un contacte més directe del màxim representant municipal amb la ciutadania per conèixer la seva realitat de primera mà i recollir propostes de millora provinents de les persones del barri.
Aquesta serà la desena jornada que l'alcalde Marc Aloy dedica un barri de la ciutat, sempre amb molt bona acollida. Des que aquesta iniciativa es va posar en marxa, el febrer del 2024, Aloy ha estat, durant tot un dia, als barris de la Font dels Capellans, la Carretera de Santpedor, el Xup, la Plaça Catalunya, la Balconada, el Poble Nou, Valldaura, Els Comtals i la Sagrada Família.