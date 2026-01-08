Manresa inicia la campanya de preinscripció escolar amb xerrades informatives a totes les zones

L'Ajuntament de Manresa arrencarà el proper dilluns, 12 de gener, la campanya informativa de preinscripció escolar per al curs 2026-27, adreçada a les famílies amb infants nascuts el 2023 que començaran I3, així com a les que es preparen per al pas a 1r d'ESO. Durant tota la setmana, del 12 al 16 de gener, es faran xerrades itinerants a les cinc zones escolars de la ciutat per explicar el procés de preinscripció, resoldre dubtes i oferir consells pràctics a les famílies. Aquesta iniciativa se suma a la primera tramesa informativa feta durant el mes de desembre, amb llibrets sobre els centres educatius, dates de portes obertes i orientacions sobre grups singulars.
Al llarg del mes de gener també es duran a terme les jornades de portes obertes dels centres de primària i secundària, així com xerrades específiques sobre grups singulars i sessions generals de preinscripció, amb l'objectiu que les famílies puguin prendre decisions amb coneixement i seguretat. Les preinscripcions d'infantil i primària estan programades entre el 4 i 18 de març, i les de secundària entre el 6 i 18 de març, i tota la informació completa es pot consultar a l'enllaç oficial de l'Ajuntament.
Xerrades informatives per zones
La campanya arrencarà dilluns 12 de gener a les 4 de la tarda amb la primera xerrada a la Llar d'infants l'Espurna, per a les famílies de la zona vermella. La resta de sessions programades són:
- Zona blava: dimarts 13 de gener, 17.30 h, Llar d'infants Vedruna
- Zona verda: dimecres 14 de gener, 17 h, Llar d'infants Bressolvent
- Zona taronja: dijous 15 de gener, 15.30 h, Llar d'infants l'Estel
- Zona lila: divendres 16 de gener, 15.30 h, Escola Muntanya del Drac
Aquestes sessions ofereixen informació detallada sobre el procés de preinscripció i resolen dubtes de les famílies.
Jornades de portes obertes i sessions específiques
La setmana que ve també començaran les jornades de portes obertes als centres de primària i secundària, amb horaris adaptats a cada centre per facilitar la visita a totes les famílies. A més, el dimecres 21 de gener a les 6 de la tarda, a la sala d'actes de l'Institut Lluís de Peguera, tindrà lloc una xerrada sobre grups singulars. Posteriorment, el dimarts 24 de febrer, a la mateixa hora i lloc, es realitzarà una sessió informativa general sobre la preinscripció, per resoldre tots els dubtes abans de la presentació de sol·licituds.
Trameses informatives i dates de preinscripció
Durant el desembre, l'Ajuntament va enviar una primera tramesa amb llibrets informatius, dates de portes obertes i orientacions sobre els grups singulars. La segona tramesa, prevista per aquest mes de gener, inclourà la informació concreta del procediment i les dates de preinscripció. Les preinscripcions d'educació infantil i primària es realitzaran del 4 al 18 de març, mentre que les de secundària seran del 6 al 18 de març. Aquesta planificació busca que totes les famílies tinguin temps i informació suficient per triar amb coneixement i participar en els grups singulars si ho desitgen.
Informació centralitzada
Tota la informació relacionada amb la preinscripció als centres educatius de Manresa, inclosos els calendaris, documentació i requisits, està disponible a l'enllaç oficial de l'Ajuntament, que serveix de guia per a totes les famílies que volen participar en el procés de manera planificada i segura.