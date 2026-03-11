Fiscalia demana l'arxiu de la causa contra l'exregidor de la CUP de Santpedor Aniol Vila

La Fiscalia ha demanat l'arxivament de la causa contra l'exregidor de la CUP de Santpedor Aniol Vila i contra l'actual regidor Rubèn López pels incidents durant el ple municipal del 10 de febrer, en què s'havia de formalitzar l'entrada d'un regidor militant d'Aliança Catalana. El ministeri fiscal ha conclòs que no hi ha indicis de delicte després de revisar els vídeos dels fets -captats per Nació Manresa-, de manera que el judici previst aquest dimecres als jutjats de Manresa no s'ha arribat a celebrar. Ara la jutgessa haurà de dictar una resolució de sobreseïment lliure que suposaria l'arxivament definitiu del cas.
La Fiscalia demana arxivar la causa abans de celebrar el judici
La Fiscalia ha demanat aquest dimecres l'arxivament de la causa contra l'exregidor de la CUP de Santpedor Aniol Vila pels incidents produïts durant el ple municipal del 10 de febrer, en què havia de prendre possessió un regidor d'Aliança Catalana. El judici estava previst als jutjats de Manresa, però finalment no s'ha arribat a celebrar després que el ministeri fiscal conclogués que no hi ha indicis de delicte.
La decisió s'ha produït abans d'iniciar-se la vista oral. Segons ha explicat la defensa, la fiscal ha pres la paraula a l'inici de la sessió per comunicar a la jutgessa que, després d'analitzar les proves disponibles i visionar els vídeos dels fets, considerava que no existia cap conducta delictiva per part dels acusats. Per aquest motiu, ha demanat directament que el procediment s'arxivés sense necessitat de celebrar el judici.
L'advocat d'Aniol Vila, Benet Salellas, ha assenyalat que la petició de la fiscalia "coincideix plenament" amb la tesi de la defensa. "Nosaltres veníem preparats per celebrar el judici amb totes les proves que confirmaven que ni l'Aniol ni el Rubèn no havien tingut cap activitat que pogués ser delictiva", ha afirmat.
Segons Salellas, el ministeri fiscal ha exposat davant la jutgessa que les imatges dels fets no mostren cap agressió ni cap comportament que pugui ser considerat delicte. "La pròpia fiscal ha argumentat que havia vist el vídeo i que la conducta dels dos denunciats no es podia criticar ni esmenar en cap sentit", ha detallat.
Davant aquesta posició, l'única sortida processal és que la jutgessa dicti un sobreseïment lliure de la causa, una resolució que comportaria l'arxivament definitiu del procediment penal.
Una resolució que pot tancar definitivament el cas
La petició de la Fiscalia té un efecte jurídic rellevant perquè implica que la causa podria quedar tancada definitivament sense que es torni a reobrir. Segons ha explicat Salellas, el sobreseïment lliure és una decisió que posa fi al procediment penal sense possibilitat de continuar-lo en el futur. "No és un arxivament provisional a l'espera de noves proves, sinó una resolució definitiva", ha explicat.
L'advocat ha qualificat la jornada com una "victòria jurídica" per als acusats. "La pròpia fiscalia ha assumit els arguments que nosaltres veníem a defensar en el judici", ha afirmat.
Tot i això, la fiscal ha apuntat que, en l'àmbit administratiu, l'autoritat competent podria valorar si els fets podrien comportar alguna infracció o sanció administrativa. En qualsevol cas, no ha concretat cap actuació ni ha manifestat cap posicionament en aquest sentit. Segons la defensa, aquesta referència respon simplement a la voluntat de delimitar els diferents àmbits jurídics possibles, però no implica cap procediment en marxa.
Els fets es remunten al ple municipal del 10 de febrer
La detenció d'Aniol Vila es va produir el 10 de febrer durant un ple municipal especialment tens a Santpedor. Aquella sessió havia de formalitzar la presa de possessió de Jordi Soteras, vicepresident comarcal d'Aliança Catalana, que accedia al consistori com a regidor no adscrit després de la renúncia de set representants de la candidatura Sumem per Santpedor-Junts a les municipals del 2023.
L'entrada del representant de la formació liderada per Sílvia Orriols va generar una gran tensió política i social al municipi. A les portes de la Capella de Sant Andreu -que és on se celebren els plens- es van concentrar desenes de persones en protesta contra la presència de la formació d'extrema dreta al consistori, mentre que també hi havia simpatitzants del partit. Davant aquesta situació, els Mossos d'Esquadra i la Policia Local van desplegar un dispositiu policial per controlar l'accés a l'edifici municipal i garantir la celebració del ple. Però van fer un cordó policial perquè els simpatitzants d'Aliança Catalana hi poguessin accedir.
Durant els moments previs a la sessió es van produir episodis de tensió. En aquest context, però dins del saló de sessions, els agents van detenir Vila per un presumpte delicte de resistència greu a l'autoritat. L'exregidor va ser traslladat a la comissaria dels Mossos d'Esquadra de Manresa, on va quedar en llibertat aquella mateixa nit després de passar unes hores a dependències policials.
Vila denuncia vulneració de drets i actuació policial desproporcionada
Després de conèixer la petició d'arxivament de la Fiscalia, Aniol Vila ha valorat positivament la decisió, que considera ajustada al que va passar aquell dia. Segons la seva versió, el seu objectiu durant els moments previs al ple era reclamar que els veïns que es trobaven a l'exterior de la capella poguessin accedir a la sessió municipal. Vila ha assegurat que hi havia espai disponible a la sala i que mai abans no s'havia limitat l'entrada del públic d'aquesta manera.
L'exregidor ha explicat que va demanar a l'alcalde que permetés l'accés de les persones que volien assistir al ple perquè el Reglament Orgànic Municipal (ROM) estableix que el públic pot intervenir al final de la sessió. "Era molt rellevant qui podia entrar i qui no, perquè les persones que eren dins tenien dret a intervenir i les que es quedaven fora no", ha argumentat.
Vila ha denunciat que, malgrat aquesta reclamació, els agents li van impedir l'accés i el van voler fer fora. Segons ha relatat, va ser reduït per la policia i immobilitzat a terra a la plaça Primer d'Octubre abans de ser traslladat a dependències policials. També ha criticat el que considera una actuació injustificada. "Em van negar el meu dret a participar al ple de forma totalment unilateral i amb impunitat", ha afirmat.
El cas de Rubèn López també s'encamina cap a l'arxivament
Durant la mateixa sessió judicial també s'ha abordat la situació de Rubèn López, actual regidor de la CUP a Santpedor. Tot i que el seu cas encara no estava formalment processat i es trobava en fase de denúncia, la fiscal ha aprofitat la vista per demanar també l'arxivament del procediment. Segons ha explicat el mateix López, aquesta decisió ha permès accelerar la resolució del seu cas i confirmar que tampoc hi ha indicis de delicte.
"Per nosaltres és una victòria", ha afirmat el regidor, que ha assegurat que la decisió confirma la versió dels fets que havien defensat des del primer moment. Segons López, el que va passar aquell dia va suposar una vulneració dels drets de la ciutadania que volia assistir al ple municipal. "Es confirma que es van vulnerar drets de la ciutadania quan havia d'accedir lliurement a un plenari, que és un acte democràtic del poble", ha assegurat.
També ha denunciat el que considera una actuació policial desproporcionada durant la jornada. En aquest sentit, ha criticat el dispositiu desplegat aquell dia i ha reclamat explicacions sobre la seva dimensió i la seva actuació.
Concentració de suport davant dels jutjats
La jornada judicial ha estat seguida per desenes de persones que s'han concentrat a les portes dels jutjats de Manresa per donar suport als acusats. La concentració ha reunit militants i simpatitzants de l'esquerra independentista, així com veïns del municipi que havien participat en les mobilitzacions del 10 de febrer.
Els participants han expressat el seu suport a Vila i López i han denunciat el que consideren una actuació policial injustificada durant el ple municipal. Des de la CUP i diversos col·lectius locals s'ha interpretat la decisió de la Fiscalia com una confirmació que els fets denunciats no tenien base penal.
Un episodi de forta tensió política al municipi
Els incidents del ple del 10 de febrer van evidenciar el clima de tensió política generat per l'entrada d'Aliança Catalana al consistori de Santpedor. L'arribada de Jordi Soteras al càrrec de regidor es va produir després de la renúncia d'un regidor de Sumem per Santpedor-Junts i la deserció dels set membres següents de la llista fins arribar a Soteras, que va assumir l'acta i es va incorporar al consistori com a regidor no adscrit.
Aquest fet ha provocat mobilitzacions de protesta convocades per col·lectius antifeixistes i diversos sectors del municipi. Ara, amb la petició d'arxivament de la Fiscalia, el procediment judicial derivat d'aquells incidents podria quedar tancat definitivament un cop la jutgessa dicti la resolució corresponent.