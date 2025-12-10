Jordi Rojas deixa l'acta de regidor pel trencament del govern de Santpedor

Jordi Rojas, un dels dos regidors de Junts a Santpedor, ha fet efectiva aquest dimarts la seva renúncia a l'acta en el transcurs del ple municipal. Ho fa després que el seu grup abandonés el govern i deixés ERC en minoria, i argumenta que no es veu exercint d'oposició al mateix executiu al qual ha dedicat "hores i energia". El regidor ha aprofitat el comiat per reivindicar la feina feta i expressar decepció pel trencament de la coalició que va provocar el seu partit.
Adéu marcat pel trencament del govern i per "coherència personal"
La renúncia de Jordi Rojas arriba pocs dies després que Junts anunciés que abandonava el govern de Santpedor, deixant l'executiu d'ERC en minoria. En el ple d'aquest dimarts, Rojas ha explicat que la seva decisió respon a motius estrictament personals i de coherència: "No em sé imaginar exercint d'oposició al govern del qual he estat membre", ha dit.
El regidor ha recordat que va entrar a la política municipal a les eleccions municipals de l'any 2023 amb la voluntat de "treballar pel poble", sense grans conviccions ideològiques però amb "moltes ganes i il·lusió". Ha admès que el conflicte intern que ha portat al trencament del govern l'ha "sobrepassat i decebut profundament", i ha lamentat que s'hagi arribat a un "punt de no retorn incomprensible" malgrat els seus esforços per "llimar asprors" i mantenir l'estabilitat.
Reivindicació del mandat i de la feina feta a Festes, Fires i Turisme
Durant el comiat, Rojas ha posat en valor els gairebé dos anys i mig al capdavant de la regidoria de Fires, Festes i Turisme. Ha assegurat que s'hi ha dedicat "en cos i ànima" i que el balanç és "clarament positiu". Ha destacat també que sempre ha treballat des d'un esperit col·laboratiu i amb la voluntat que el govern actués "com un únic equip, sense colors".
Tot i descriure el final del seu mandat com "trist i decebedor", ha remarcat que l'experiència "ha valgut la pena" i que ha estat un "honor i privilegi" haver servit el poble.
Agraïments al govern, a les entitats i al teixit municipal
En les seves paraules finals, Rojas ha dirigit diversos agraïments. Ha elogiat la feina del personal de l'Ajuntament, especialment tres treballadores amb qui ha treballat més estretament. També ha tingut paraules per a la portaveu de Junts, Roser Llobera, i per a l'alcalde, Agustí Comas, de qui ha assegurat que és "un bon alcalde i del tot compromès" malgrat les dificultats del moment.
Ha fet extensiu l'agraïment a la seva companya d'ERC al govern, Mireia Vall, de qui ha destacat "l'empatia i la companyonia exemplars", i ha reservat les últimes paraules per a les entitats locals: les comissions de Reis, Santpedor en Flor, Penyes, Santa Anna i la Fira, a qui ha qualificat com "el motor cultural del poble".
Després de la renúncia de Jordi Rojas, el següent a la llista de Junts a Santpedor era Albert Espinalt, tot i que el partit encara no ha confirmat la seva entrada.