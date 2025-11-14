Junts trenca el pacte de govern de Santpedor i deixa ERC en minoria

El grup de Junts-Sumem per Santpedor ha anunciat la ruptura del pacte de govern amb ERC, que manté l'alcaldia amb Agustí Comas i quedarà en minoria amb només cinc regidors d'un total de tretze. La formació de M. Roser Llobera justifica la sortida per "incompliments reiterats dels acords" i per la manca de "canvis en la dinàmica de govern". El trencament arriba a un any i mig de les eleccions del 2027 i posa fi a més de sis anys de coalició entre les dues forces.
Un trencament que altera l'escenari polític a un any i mig de les municipals
L'equilibri polític de Santpedor ha fet un gir de pes aquest 2025 amb l'anunci de Junts-Sumem per Santpedor (SxS) de donar per acabat el pacte de govern que mantenia amb ERC des de l'inici del mandat. La decisió deixa el govern encapçalat per l'alcalde Agustí Comas amb només cinc regidors dels tretze que té el consistori, una situació de clara minoria que obligarà el govern republicà a buscar suports puntuals per tirar endavant qualsevol iniciativa de rellevància.
La coalició ERC-Junts havia governat de manera continuada entre el 2019 i el 2023, i el pacte es va reeditar després de les eleccions municipals del 2023 amb l'objectiu declarat de garantir estabilitat fins al 2027. La sortida de Junts posa punt final a aquesta etapa i marca un canvi substancial en el panorama polític local.
La portaveu de Junts, M. Roser Llobera, ha explicat a NacióManresa que el trencament respon a un procés llarg de desgast: "Portàvem temps esperant un canvi de dinàmica en la gestió del govern que no s'ha acabat produint", afirma. Per a Llobera, un govern de coalició "ha d'estar per sobre d'individualismes i partidismes", una condició que assegura que no s'ha complert. Amb rotunditat, conclou: "Segur que podrem fer millor feina des de l'oposició que des del govern".
Incompliments, projectes encallats i pèrdua de confiança
La nota de premsa de Sumem per Santpedor-Junts detalla els motius que, segons la formació, han fet "insostenible" continuar al govern municipal. El primer bloc de crítiques apunta a l'"immobilisme" d'ERC en relació amb projectes que havien estat pactats i que formaven part del programa electoral de Junts. Entre ells, la remodelació del parc Lluís Companys per convertir-lo en un espai de joc infantil de referència, la creació d'un espai de coworking per fomentar el teletreball i l'estudi de la desvinculació amb l'empresa concessionària de la residència municipal de Cal Jorba.
Segons el relat de Junts, totes tres iniciatives depenien de regidories gestionades per ERC i han quedat descartades o desvirtuades en el transcurs del mandat. Aquesta manca d'impuls se suma, diuen, a la passivitat en projectes compartits: l'aprovació del Pla d'Actuació Municipal (PAM) el 2023, la pacificació del trànsit al nucli antic, o el desplegament d'iniciatives proposades pels mateixos republicans, com posar en marxa Cal Clarassó, adquirir l'edifici històric del Sindicat, planificar la Ronda Sud o obrir un parc verd a Cal Jorba.
Lamenten que aquesta "deriva negativa" d'algunes regidories hagi impedit crear una dinàmica transversal dins del govern i hagi instal·lat "un ambient de malestar" en el si de l'Ajuntament. En aquest context, Junts considera que mantenir-se al govern ha esdevingut incompatible amb els compromisos que havia adquirit amb la ciutadania.
Un punt d'inflexió després de mesos de tensions internes
La formació assegura que la decisió és "irrevocable" i que ve precedida de mesos de reflexions internes i de diversos avisos traslladats a ERC sobre la necessitat de redreçar el rumb. Junts afirma que aquests advertiments no han tingut resposta i que no s'ha observat cap voluntat de fer viratge en la gestió municipal.
Junts deixa clar que, tot i la duresa del pas fet, considera que és "la decisió més honesta per coherència" amb els compromisos adquirits amb els veïns. La formació remarca que el seu objectiu des de l'oposició serà fiscalitzar amb exigència l'acció de govern i garantir transparència i rigor en la gestió dels afers municipals.
Un govern d'ERC més fràgil i un escenari obert
Amb la marxa de Junts, que té dues regidories, el govern republicà haurà d'afrontar un tram final de mandat en minoria, una situació que pot dificultar l'aprovació de pressupostos, ordenances i projectes estratègics. ERC disposa de cinc regidors i necessita majoria simple o suports externs per tirar endavant qualsevol acord de pes.
El trencament arriba, a més, en un moment de preparació de les línies polítiques per a les eleccions municipals del 2027. L'oposició, ara més reforçada, tindrà un paper determinant en un ajuntament on el govern queda debilitament situat i amb menys capacitat d'iniciativa.