13 de novembre de 2025

Política

Santpedor aprova el projecte per modernitzar la xarxa d'aigua i digitalitzar els comptadors

El projecte, valorat en més de 336.000 euros, es finançarà majoritàriament amb una subvenció de l'ACA

  Ple de l'Ajuntament de Santpedor d'aquest mes de novembre

Publicat el 13 de novembre de 2025 a les 15:30

El ple de novembre de l'Ajuntament de Santpedor ha aprovat per unanimitat el projecte de millora de la xarxa d'aigua en baixa i la digitalització dels comptadors sectorials, una actuació que busca optimitzar la gestió i l'eficiència del consum d'aigua al municipi. El document preveu l'inici dels treballs durant el 2026 i suposarà una inversió de 336.006,80 euros (IVA inclòs), finançada en gran part amb una subvenció de l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA).

Un projecte per millorar el control i l'estalvi d'aigua

Segons l'Ajuntament, l'objectiu del projecte és millorar l'eficiència i el control del sistema d'abastament per reduir pèrdues, prevenir incidències i fomentar el bon ús dels recursos hídrics. La iniciativa s'emmarca dins les polítiques municipals per avançar cap a un model de gestió sostenible i més digitalitzat, amb la incorporació de tecnologia als comptadors sectorials per monitorar el consum en temps real.

Mocions i altres punts tractats

El ple també va debatre la moció presentada per la CUP sobre la municipalització del servei de neteja dels edificis municipals, que no va prosperar. La proposta va obtenir 2 vots a favor (CUP), 7 en contra (ERC i SxS) i 4 abstencions (SEAM). La moció proposava internalitzar el servei, actualment externalitzat.

A més, es va aprovar per unanimitat un dictamen sobre la concessió del dret funerari del nínxol 714 del cementiri municipal, i es va donar compte de l'informe d'avaluació del compliment dels objectius pressupostaris del tercer trimestre de 2025, que confirma que Santpedor compleix amb l'estabilitat pressupostària i els terminis de pagament.

Precs i preguntes dels grups municipals

Durant el torn de control al govern, el grup SEAM va preguntar sobre la compra de nous cubells de recollida selectiva, l'estat de les licitacions del Pla de contractació 2025, els avenços del nou CAP i la renovació de la gespa del camp de futbol. També van demanar un pla per millorar el carril per a vianants i bicicletes i van insistir en tallar el trànsit al centre durant la Castanyada per garantir la seguretat de les famílies.

Per la seva banda, la CUP va reconèixer el Cicle de Tardor Feminista impulsat per l'Assemblea Les Jerònimes i l'Ajuntament, però va criticar-ne la difusió limitada i la coincidència amb altres activitats com el Correllengua. També van reiterar les demandes sobre punts foscos d'enllumenat, millores al recinte esportiu de la Serreta i van demanar reivindicar la Castanyada com a festa popular pròpia.

