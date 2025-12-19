La nova ZBE de Manresa ja és una realitat malgrat les queixes de l'oposició

El ple de l'Ajuntament de Manresa ha aprovat aquest dijous de forma definitiva la nova ZBE sobre una superfície de només 0,21 km2, que se situa al Centre Històric i que no s'activarà de forma regular fins al 2028. L'objectiu és complir amb la normativa vigent tot garantint la continuïtat de les subvencions al transport públic, però sense generar un impacte econòmic sobre la ciutadania, ha explicat el regidor d'Urbanisme i Mobilitat, Carles Garcia. A més, manté l'ampli ventall d'excepcions que contenia la proposta inicial que es va desestimar. Per aprovar-la, primer han hagut de desestimar la major part d'al·legacions presentades, incloses les de Junts, tot i que n'han acceptat una sobre calendarització i una altra sobre vehicles de suport assistencial.
Malgrat tot, els grups de l'oposició han mantingut la seva disconformitat amb les mesures. Gemma Boix, de Fem Manresa, ha assegurat que aquesta regulació "és, de facto, un impost a la pobresa", ja que penalitza qui no es pot canviar el cotxe. "Les polítiques mediambientals es carreguen sempre sobre els més febles", ha reblat.
"De l'entusiasme a la desídia"
Ramon Bacardit, de Junts, ha estat més bel·ligerant. "El document tècnic sobre el desplegament està ple d'errades, fet que demostra que han elaborat aquesta segona proposta amb desídia", ha acusat al govern, per insistir: "Han passat de l'entusiasme de la primera versió a la desidia en aquesta segona".
El regidor juntaire ha recordat que l'estació de lectures de l'aire de Manresa és a la plaça Espanya, "a tres passes d'una de les parades amb més trànsit d'autobusos interurbans", fet que distorsiona les dades. "A Manresa no hi ha contaminació", ha insistit. Bacardit també s'ha mostrat contrariat amb el futur desplegament de la segona fase, que afectarà la intersecció entre les carreteres de Cardona i de Vic. "Què faran? Posaran semàfors a la Bona Vista i a la plaça Sant Domènec?", ha preguntat.
Carles Garcia ha recordat que d'una a altre proposta de la ZBE "hem passar de rebre més de 70 al·legacions a només 5". També ha explicat a Bacardit que les estacions que mesuren la qualitat de l'aire "han d'estar en vies primàries de la ciutat".
Junts, com Vox, han demanat la retirada del dictamen primer, i hi han votat en contra després. Fem Manresa i Nacionalista s'han abstingut. La nova ZBE ha prosperat amb els vots del govern.
Una ZBE de mínims per complir amb la llei
Amb una extensió de 0,21 km2, la nova ZBE suposa només un 0,5% del total del municipi i un 2,7% de la superfície urbana. Afecta un 6,2% de la població (4.970 persones) i coincideix en gran part amb zones ja pacificades al Centre Històric. El contrast amb la proposta inicial és notable: aquella abastava 3,9 km2 i afectava fins al 84% dels residents.
Una futura ampliació a partir del 2030
La normativa catalana actual obliga que les ZBE abastin almenys el 25% de la superfície residencial. Per aquest motiu, l'Ajuntament ja preveu una segona fase d'ampliació el 2030, que faria créixer la ZBE fins als 0,56 km2, cobrint així un 26% de la superfície residencial i afectant el 16,4% de la població. Tot i així, el percentatge seguiria sent inferior al 84% plantejat inicialment. La segona fase d'ampliació afectaria el centre comercial de la ciutat a la zona de carrer Guimerà i primer tram del Passeig, una zona que ja serà principalment per a vianants.
Pocs episodis de contaminació i absència de multes
La proposta de Manresa contempla que no hi hagi sancions ni limitacions d'accés als vehicles fins com a mínim el 2028. Fins i tot els vehicles sense etiqueta podran circular-hi amb normalitat, ja que la ZBE només s'activaria en casos d'alta contaminació. De fet, la ciutat manté nivells molt baixos de diòxid de nitrogen (NO2) i en els últims 15 anys no ha superat mai el llindar de 40 micrograms per metre cúbic.
Mantenir la ZBE inactiva però legalment aprovada permet a Manresa continuar accedint als fons estatals per al transport públic mentre es manté el compromís amb la ciutadania de no aplicar mesures punitives injustificades.
Com saber si el meu vehicle té etiqueta?
La Direcció General de Trànsit (DGT) classifica els vehicles en funció de la seva eficiència energètica. N'hi ha quatre categories:
- Etiqueta 0 emissions (blava): Vehicles elèctrics i de pila d'hidrogen.
- Etiqueta ECO (blava i verda): Híbrids i híbrids endollables amb autonomia limitada.
- Etiqueta C (verda): Gasolina matriculats des de 2006 i dièsel des de 2014.
- Etiqueta B (groga): Gasolina des del 2000 i dièsel des del 2006.
Els vehicles sense etiqueta són els més antics (gasolina anteriors a l'any 2000 i dièsel anteriors al 2006) i serien els únics afectats en una hipotètica activació de la ZBE en un futur.